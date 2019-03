Trei echipe intră într-o cursă dură la Asia Express. „Am rămas șocați”

Doar atunci când se vor reface cuplurile Gina Pistol va stabili cine își securizează locul în joc, dar și care sunt cele două echipe ce se vor califica automat în cursa pentru ultima șansă.

Așadar, lupta spre imunitate va fi presărată în această seară cu tensiune, emoții și momente ce le vor face pe vedete să izbucnească. Jojo, printre singurele vedete ce nu s-a bucurat până acum de șansa de a fi turist pentru restul etapei, va lupta din răsputeri pentru a obține acest avantaj, chiar dacă va trece prin câteva situații periculoase: „Wow, am rămas șocați de Jojo! Nu ești în siguranță când te pui în mijlocul străzii!”, vor spune Oase și George. ”Uneori jocul asta te transformă foarte mult și psihic. Eu am avut multe momente în competiție în care m-am comportat cum eu nu mă comport acasă. Aici chiar am avut momente în care am depășit limita nervilor mei”, va răspunde aceasta.

Diseară, ultima șansă a concurenților ce vor lupta în cursa-ultimatum va depinde doar de culoarea elefantului din cutia securizată, însă până la verdictul final, echipele vor trece printr-o serie de misiuni care îi vor epuiza, atât fizic, cât și psihic: „A fost cea mai psihotică zi din toată Asia Express. Am obosit mai mult decât după două săptămâni de cursă. Nu se poate așa ceva!”. Ca de obicei, două cupluri se vor califica automat în cursa pentru ultima șansă, în urma clasamentului, și o a treia se va alătura în urma unui vot majoritar.

