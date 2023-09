„Dimineața înainte să mă machiez, pentru că mă trezesc foarte devreme și când te trezești la 5-5:30 îți revii undeva pe la prânz cum trebuie, eu trebuie să-mi revin în timp record, pe la 6, țin la frigider niște patch-uri pe care le pun sub ochi 30 de minute în timp ce-mi beau cafeaua. O dată la două trei zile îmi fac un gomaj, iar de foarte multe ori îmi plimb pe față un cub de gheață, nu e tocmai plăcut, dar funcționează.

Eu nu am folosit creme decât foarte târziu, tocmai pentru că eu consideram că nu am nevoie. Mi se părea că mai mult pot să-mi distrug tenul decât să-l ajut. Cred că pe la 30 și ceva de ani am mers prima oară la cosmetică. Mi s-a părut înfiorător să stau atâtea ore acolo. N-am avut răbdare absolut deloc. Am zis că o să se repete peste un an, nu mai devreme. Unele persoane chiar simt nevoia să meargă lunar, eu nu.

Am o cremă de noapte și folosesc cremă cu factor de protecție în fiecare zi. Nu ies fără rimel din casă, sunt dependentă de el, un gloss, nu foarte multe. Eu am o trusă (n.red.: de make-up) foarte bine dotată datorită jobului. Eu de luni până vineri trebuie să mă machiez și atunci am o trusă foarte organizată și foarte bine dotată, cum spuneam. Sâmbăta și duminica nu simt nevoia de mai mult de rimel sau gloss”, spune Simona într-un interviu pentru Unica.

Cum se menține Simona Pătruleasa în formă

„Îmi plac foarte mult fructele. Îmi plac enorm dulciurile, dar le evit cât pot. Cam asta. Nu mănânc seara după 19:00. N-am mai mers la sală. Fac acasă stepper, am gantere, bicicletă, abdomene fac. Nu atât de mult cât ar trebui, dar mă descurc”, a declarat Simona Pătruleasa pentru Unica.