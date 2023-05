Trupa „Pe cap” s-a calificat direct în finala sezonului 14 iUmor

Băieții de la „Pe cap” au avut un moment total diferit de ce s-a mai văzut pe scena „iUmor” până acum. Tinerii au încercat să o cucerească pe Ioana State cu diverse replici amuzante de agățat, iar, la final, aceasta a ales și un câștigător.

Declarațiile de dragoste i-au distrat la maximum pe cei patru jurați, mai ales că băieții s-au jucat și cu umorul clasic de peste Prut. „Noi toți am fost în finala «iUmor» și am pierdut. De această dată, am venit să câștigăm. Este timpul ca moldovenii să câștige «iUmor» și avem și o invitată specială!”, şi-au început ei discursul pe scena „iUmor”.

După ce au repetat reacțiile pe care le vor afișa în timpul flirtului, jurații au primit-o cu aplauze pe Ioana State, invitata specială a show-ului: „Sunt reguli foarte simple. Băieții, câte unul, vin la Ioana și spun un compliment sau o glumă, iar după, ea va numi pe unul care nu va trece mai departe și tot așa, până rămâne un câștigător”.

Guvernul României are pe site-ul său un parteneriat în care este afișat numele unei criptomonede. Este al companiei care l-a creat pe ION și care are și o criptomonedă

Jurații „iUmor” au fost încântați să o revadă pe Ioana State pe scena show-ului și au apreciat umorul moldovean al băieților de la trupa „Pe cap”. „Ați avut o asistentă… Îmi place enorm de ea. Voi nu știți ce poate ea…”, a spus Nelu Cortea, în vreme ce Cătălin Bordea a completat la testimoniale: „Băieții nu și-au găsit o victimă bună.

Ioana State are mereu vorbele la ea!”. „Ioana i-a ajutat foarte mult și a încercat să nu-i anuleze, că putea să facă asta, pentru că e foarte bună… iar Mihăiță a fost preferatul meu!”, a spus Delia. Atunci când a fost întrebată cum s-a simțit în acest rol, Ioana State nu a vrut să comenteze, motiv pentru care Cheloo a invitat-o la masa jurizării, ca să voteze în numele său.

Duminica aceasta, Delia, Cătălin Bordea, Nelu Cortea și Cheloo vor analiza momentele altor concurenți care consideră că merită să fie în cursa pentru cei 20.000 de euro și, implicit, pentru trofeul show-ului de umor.

