Tudor Chirilă, despre videoclipul piesei „Îmi pare rău“, în care se bat doi bătrâni: „Partea rea există la oameni de mici”

Tudor Chirilă și trupa Vama au lansat o nouă piesă despre care spun că e cea mai complexă de până acum. „Îmi pare rău“ are un singur vers şi o linie melodică inedită. „Zeci de stări. Şi un sound pe care nu l-aţi mai auzit niciodată la Vama“, anunţa Tudor Chirilă pe Facebook.

Videoclipul a stârnit de asemenea multe discuții, fiindcă povestea se construiește în jurul unei confruntări fizice dintre doi vârstnici.

„Dacă ăsta ar fi trailerul pentru un film aș fugi la cinema să îl văd. Iubesc că Vama caută mereu în muzica lor și în afara ei și se tot împrospătează. Piesa aș asculta-o la infinit“, a scris o admiratoare pe canalul de YouTube al trupei Vama. „Videoclipul este excepţional, te lasă cu feeling-ul (sentimentul, n.r.) ăla că ceva nu e în regulă, cu un gol în stomac, iar combinat cu melodia se construieşte un moment foarte straniu, încărcat cu un sentiment de nelinişte care îţi ridică părul de pe mâini“, a comentat o altă fană.

Îi absolvim de orice, „doar datorită vârstei”

Tudor Chirilă a explicat pentru „Libertatea” cum i-a venit ideea videoclipului, care de altfel trebuia lansat de acum doi ani. „Pandemia ne-a pus capac și am abandonat ideea referitoare la un clip. Am reluat discuțiile cu Iustin Surpănelu, ne-am văzut în parc la Kisseleff și au apărut mai multe scenarii. Eu i-am zis că mă obsedează ideea de box între bătrâni. Noi avem percepția că doar datorită vârstei avem datoria de a-i absolvi pe bătrâni de orice. Când te uiți la un om bătrân, nu te uiți la partea rea care există la oameni de mici”, a spus Tudor Chirilă pentru Libertatea.

El a adăugat că, în spatele imaginii puternice a bătăii între vârstnici, fiecare om vede ce vrea. „De exemplu, cineva mi-a zis că videoclipul e ceva despre copilul din noi, care trebuie să rămână copil, se schimbă și ajunge nasol. Nu mă gândisem la asta”, adaugă Chirilă pentru ziar.

„Ne pare rău, dar apoi iar facem rău”

Artistul a subliniat că ideea simplă din spate are un mesaj profund. „Până la urmă, am plecat de la o idee simplă, a unui cântec cu un singur vers. Și ni s-a părut foarte puternic «îmi pare rău». Am pregătit un teren, invităm ascultătorii să interpreteze cum vor”.

Ce e frumos e că-n românește îmi pare rău e îmi cer scuze, dar, dacă îl spargi, cum am făcut noi în cântec, se transformă în rău. Vrem să spunem, cumva, că noi ne cerem scuze de multe lucruri, dar apoi perpetuăm. Și răul este un pattern. Ne pare rău, dar apoi iar facem rău. Nu reușim să oprim acest pattern. Toată lumea se duce la spovedanie, apoi repetă aceleași lucruri. Ne cerem scuze apoi le repetăm Tudor Chirilă:

Invitat recent la podcastul „Aproximativ discuţii“, moderat de Gojira, Tudor Chirilă a susţinut că piesa „Îmi pare rău“ reprezintă apogeul trupei, din punct de vedere al producţiei muzicale. „Este un cântec care s-a făcut la Londra, a plecat dintr-un beat (sunet) simplu, care a fost trimis în toate efectele noastre: de bas, de chitară, într-un mug. (…) S-a născut un cântec cu o variantă de 41 de minute, o variantă de 7 minute și o variantă de 4 minute, astea au rămas și mixate – ultimele două variante, dintr-o muzică total originală, pe care n-o mai poți reproduce“, a povestit artistul.

A explicat că mesajul a venit după linia melodică la care au lucrat obsesiv și că cele trei cuvinte simple scormonesc în cei care le ascultă de fiecare dată alte lucruri. „Ne pare rău pentru multe lucruri, dar răul încă se întâmplă. «Îmi pare rău» e şi despre puterea de a accepta atunci când greşeşti. Mama mea a fost actriţă şi director (n.r. – de teatru) şi, când a ascultat piese, a avut o altă perspectivă. A spus că cel mai interesant lucru din dramaturgia piesei e faptul că te face să vrei să afli pentru ce îţi pare rău. Dar asta nu se întâmplă niciodată, aşa cum nici Godot nu apare niciodată“, a explicat Tudor Chirilă în postarea de pe Facebook.

