Recent, Tudor Chirilă a fost diagnosticat cu un edem pe corzile vocale și a fost nevoit să treacă printr-o intervenție chirurgicală. Juratul de la „Vocea României” a povestit cum a descoperit această problemă de sănătate. De asemenea, artistul a explicat de ce a ales să se opereze la o clinică în Germania.

„Am spus deja de foarte multe ori povestea asta. Când faci o intervenție chirurgicală, te interesează un chirurg specializat și care operează doar un anumit tip de afecțiune (în cazul meu, chist ori polip) sau, oricum, un chirurg care face doar laringe. Dacă omul ăla face 1.000 de operații pe an, e bine. Apoi, ține și de tehnologia cu care poate lucra. Centrul MEVOC, din Hamburg, face doar intervenții pentru profesioniști vocali și au o echipă de terapie vocală formată din terapeut, osteopat și logoped – pentru alte cazuri.

Cum Gabi Duțescu, care a fost terapeutul meu ani de zile, a murit în vară, trebuia să găsesc mai ales un terapeut vocal care să lucreze cu mine postoperator. Pentru că adevărata provocare este cum revii la vocea ta și cum asta te poate ajuta să nu te întorci pe masa de operație. Pentru mine, lucrul cu Jale Papila, terapeutul de la MEVOC, care este și cântăreață de operă, a fost o experiență extraordinară, formatoare aș zice.

Aproape că mă bucur că am trecut prin asta doar ca să cunosc această metodă, dar, mai ales, preocuparea unui om de a oferi încredere, suport psihologic și o stare permanentă de bine pacientului său. Un om care își îndrumă pacientul nu spre dependența de serviciile lui, ci spre o independență garantată de înțelegerea aplicării metodei de pregătire vocală. Am un nou prieten”, a declarat Tudor Chirilă pentru Revista VIVA!.

Cum a fost anul 2022 pentru Tudor Chirilă

Anul acesta a fost unul plin pentru artist. Tudor Chirilă are în plan să lanseze un nou album anul viitor. Artistul e mândru de succesul pe care l-a avut cu turneul „Visul American”.

„2022 a fost un an amestecat, dar prefer să extrag din el lucrurile bune: turneul cu „Visul American, spectacolul Teatrului de Comedie, după piesa lui Eric Bogosian „Drinking in America”, în regia Iarinei Demian, pe care l-am plimbat prin 20 de orașe și l-am jucat de 27 de ori, la sediu. Apoi ar fi concertul Vama, de la Sala Polivalentă, o producție care a ieșit foarte bine și pentru care am muncit vreo două luni. S-au adunat și foarte multe idei de cântece care ar putea să se transforme într-un album, în 2023”, a spus Tudor Chirilă pentru sursa mai sus menționată.

Ce planuri are Tudor Chirilă pentru viitorul apropiat

„Planurile noastre pentru anul viitor sunt să facem mai multă muzică, să reușim să refacem turneul Vama neconvențional, care a fost un succes în 2021 și pe care n-am mai putut să-l facem în 2022, să joc «Visul american», să public cartea mea, «Jurnal cubanez», care este aproape gata de tipar și să mă bucur de viață”, a declarat artistul.

