Tudor Sișu din „La Familia” are o relație cu Bia Khalifa, concurenta de la „iUmor”. „Între noi e ceva ce nu se poate descrie în cuvinte”

Tudor Sișu e cunoscut de ani publicului larg. Este solist în trupa „La Familia”, alături de Puya. Cântăreții au făcut furori în muzică în urmă cu ani, au fost pe val cu melodiile lor. Tot Sișu este artistul care a petrecut o bună perioadă în închisoare.

„Ultima oară am ajuns la închisoare acum 10 ani. Am fost de trei ori la închisoare. Eu am fost mai liber la închisoare decât în afară de multe ori. A fost un moment când eu mi-am dorit să merg la închisoare. A treia oară însă a fost o chestie veche, pe care nu am putut s-o evit. A fost greu a treia oară, se schimbase viața mea, eram relativ cuminte, aveam deja doi copii, din care unul avea o lună”, a povestit el într-un interviu pentru click.ro.

De partea cealaltă e Bia Khalifa. Tânăra a devenit cunoscută după ce a urcat pe scena de la „iUmor”, emisiunea de la Antena 1, „îmbrăcată” doar în măști de protecție. Jurații nu au fost încântați de numărul ei, nu au trimis-o în etapa următoare.

Acum, cei doi s-au apropiat mult și au început o relație de iubire, după cum a recunoscut chiar ea pentru Cancan. „Relația serioasă e ceva complicat și ceva plictisitor. Noi avem ceva mai unic. Ceva ce nu se poate descrie în cuvinte, ceva ce se poate simți și atât. (…) Totul este roz, pentru că abia începe relația. Așa e la început. Totul e roz, atâta timp cât distanța aia este păstrată. Există o distanță pe care trebuie să o păstrezi, dacă vrei ca lucrurile să fie OK. Când se implică în lucruri prea personale, totul se strică. Dacă există limita aia de interzis, atunci totul va fi OK”.

Întrebată ce îi place la Tudor Sișu, tânăra a spus că e cucerită de felul lui de a fi. „Îmi place că este foarte cizelat, asumat și calculat. Știe să fie un om bun și nu e o slăbiciune. Știe să fie un om rău, cu cine trebuie, chestie care îmi place. Nu este arogant. Are aroganța aia atractivă, nu deranjează. E limita aceea între aroganță deranjantă și atractivă”, a mai adăugat ea în același interviu.

„De la el învăț să fiu femeie, în primul rând. Mă simt iubită, apreciată și importantă. Mă simt bine în preajma lui, mă simt în confortul meu, în zona mea de confort”, a mai dezvăluit Bia Khalifa.

