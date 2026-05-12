La cinci ani de la dispariția ducelui de Edinburgh, monarhul britanic a rememorat schimbul de replici avut cu doar câteva ore înainte ca Philip să se stingă din viață, la Castelul Windsor.

Prințul Philip a murit pe 9 aprilie 2021, la vârsta de 99 de ani, după o perioadă în care sănătatea sa se deteriorase vizibil. Chiar și în ultimele zile însă, soțul regretatei regina Elisabeta a II-a și-a păstrat sarcasmul și stilul direct pentru care era cunoscut.

„Trebuie să fiu în viață pentru asta, nu?”

Potrivit unui documentar realizat de BBC despre viața prințului Philip, actualul rege a povestit că discuția dintre ei a avut loc cu o zi înainte de decesul ducelui de Edinburgh.

Charles încerca atunci să vorbească despre organizarea unei recepții pentru aniversarea de 100 de ani a tatălui său. Din cauza problemelor de auz ale lui Philip, prințul de atunci a fost nevoit să ridice vocea pentru a se face înțeles.

„Vorbeam despre ziua ta de naștere și despre posibilitatea unei recepții”, i-ar fi spus Charles tatălui său, potrivit celor de la Radar Online.

Răspunsul lui Philip a venit imediat și a rămas unul memorabil: „Ei bine, trebuie să fiu în viață pentru asta, nu?”.

Charles a mărturisit apoi că i-a răspuns zâmbind: „Știam că asta o să spui”!

Momentul a fost descris drept unul tipic pentru personalitatea prințului Philip, cunoscut pentru umorul său sec și pentru refuzul de a deveni sentimental chiar și în cele mai dificile clipe.

Promisiunea făcută pentru regina Elisabeta

Biografa regală Katie Nicholl a dezvăluit, în cartea „The New Royals: Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown”, că între tată și fiu ar fi existat și o conversație mult mai emoționantă în ultimele săptămâni de viață ale lui Philip.

Potrivit acesteia, ducele de Edinburgh i-ar fi cerut direct lui Charles: „Orice ai face, promite-mi că vei avea grijă de mama ta”! Autoarea susține că viitorul rege a fost profund afectat de acel moment, mai ales că sănătatea tatălui său era deja fragilă.

După moartea prințului Philip, Charles a vorbit public despre pierderea suferită și a spus că întreaga familie îi simte lipsa enorm. El l-a descris pe tatăl său drept o persoană foarte specială, apreciată nu doar de familie, ci și de oameni din întreaga lume și din Commonwealth.

Născut în anul 1921, în familiile regale ale Greciei și Danemarcei, prințul Philip a fost căsătorit cu regina Elisabeta a II-a timp de 73 de ani, cea mai lungă căsnicie din istoria monarhiei britanice.

De-a lungul vieții sale, ducele de Edinburgh a susținut numeroase proiecte dedicate tinerilor, mediului și forțelor navale britanice. În același timp, a fost adesea criticat pentru declarațiile controversate făcute de-a lungul deceniilor.

În ultimii ani au apărut și speculații privind adevărata cauză a morții sale, unele surse afirmând că ar fi suferit de cancer pancreatic timp de opt ani. Mai mulți experți medicali au contestat însă această variantă, susținând că ar fi fost extrem de puțin probabil ca boala să evolueze atât de mult timp fără complicații majore.

