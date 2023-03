Arena competiției culinare se redeschide pentru concurenți ambițioși, care vin cu povești culinare bine asezonate în farfurii spectaculoase, dar și cu povești de viață interesante.

Unul dintre aspiranții la un loc într-una dintre echipele juraților este un american de 31 de ani din Hawaii, care și-a condimentat călătoria în jurul lumii cu participarea la audițiile pe nevăzute ale noului sezon „Chefi la cuțite”.

„Călătoresc de 8 ani spre toate colțurile lumii, iar România este o țară pe care mereu am vrut s-o vizitez și nu am apucat până acum. În sfârșit, am ajuns în România, am călătorit în toată țara și voi vedea unde mă duce această aventură”, a spus el. Stilul său de viață este unul foarte curajos: „Niciodată nu-mi fac planuri. Pot pleca mâine, pot sta pentru un an.

Fac ceea ce mă face fericit, iar să călătoresc mă face, într-adevăr, fericit. În fiecare zi mă trezesc cu emoția că voi vedea ceva nou. Știu că nu pot face asta pentru totdeauna, dar o s-o fac cât de mult pot”, a mai povestit americanul care a stârnit curiozitatea Chefilor, dornici să afle rețeta financiară care îi asigură un asemenea stil de viață.

„Am lucrat câțiva ani în armată, am fost parașutist înainte de a începe să călătoresc. Acum fac orice slujbă ciudată! Armata mi-a schimbat viața. Nu știam prea multe despre lume și am fost aruncat în mijlocul ei foarte repede”, și-a început acesta mărturisirea.

Cât privește priceperea lui în bucătărie, s-a declarat extrem de încrezător că îi va impresiona pe jurați, cu atât mai mult cu cât este convins că preparatele din Hawaii sunt cele mai bune din lume: „Sunt Zeus în bucătărie!”.

Cum se va descurca el la bancul de lucru, ce verdict va primi din partea juraților, dar și ce alte povești interesante aduce noul sezon al show-ului culinar telespectatorii vor descoperi în prima ediție Chefi la cuțite, difuzată de Antena 1 luni, 27 martie, de la ora 20.30.

