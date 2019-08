Cunoscut în lumea muzici de petrecere drept Giany Jackson, tânărul, elev al Colegiului Național de Arte Dinu Lipatti, a primit și o bursă la o importantă academie de muzică din Statele Unite.

S-a «bătut» cu artiști din 60 de țări

Originar dintr-o familie de lăutari celebri, Giany s-a numărat printre cei mai premiați artiști aflați sub semnul competiției, anul acesta, la World Championship of Performing Arts.

Au fost înscriși un număr-record de participanți, din 60 de țări din întreaga lume! Sute de cântăreți, muzicieni, dansatori ori tineri actori au sperat că vor lua crema la cea de-a 23-a ediție a importantului concurs de talente desfășurat în Long Beach, Los Angeles, și s-au bătut să obțină bursele în valoare de peste o jumătate de milion de dolari oferite de prestigioase școli artistice din Statele Unite – Millennium Dance Complex, CSM Music, New York Film Academy sau New York Conservatory for Film and Television.

Protejatul lui Bursuc

Crăciun Giani Ricardo a fost lansat în lumea bună a muzicii de petrecere de singura școală dedicată muzicanților din țară, cea a cunoscutului producător muzical și organizator de evenimente Dan Bursuc.

