„Amor în trei, dar cu doi băieţi şi o fată. M-am sărutat cu câţiva băieţi la viaţa mea, cu limba. E ca un sărut normal. Nu sunt scârbit. Eu până acum nu am întâlnit un bărbat pe care să-l consider şi frumos. Aşa da… Dacă aş fi atras, aş face-o…”, a dezvăluit Bogdan la Antena 1, potrivit Spynews.

„Într-adevăr, în anturajul lui, au fost interacţiuni de tipul ăsta, dar la modul de teribilism, să-i şocăm pe ceilalţi, nimic deosebit. Par foarte multe glumiţe cu tentă de genul, dar mi se pare că a dus-o prea departe şi insistă pe asta. Înţeleg că este un tipar care se repetă. Sunt lucrurile pe care le aflu şi eu ca şi voi. Atunci am privit situaţia ca pe o glumă. În afară de cazul izolat de care am povestit, nu ştiu de altceva. În honeymoon a fost o tâmpenie, o glumă pe care am pornit-o eu. Am zis că mergem în piscină, am zis în glumă că iau bermudele lui, fără niciun fel de gând. El a zis că ia costumul de baie şi… Nici măcar nu era o provocare”,a dezvăluit Gia la „Insula Iubirii”, potrivit sursei citate. La finalul bonfire-ului, Gia şi-a tăiat brăţara de cuplu.

