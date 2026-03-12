«Visurile se îndeplinesc când le dai aripi!», afirmă Marta Ușurelu, jurnalista și antreprenoarea care a redefinit mediul de business media din România prin brandul Biz.

Lansat acum 27 de ani, Biz rămâne un exemplu de inovație și pasiune. Povestea Martăi, care a învins obstacole personale și profesionale, este detaliată și în cartea «Marta de la Biz». Fiecare ediție «Temerarii» aduce în prim-plan lideri puternici — antreprenori, sportivi, personalități publice — care oferă lecții valoroase de viață.

«Temerarii nu este o emisiune în sensul clasic al cuvântului. Este o invitație la dialog și la descoperire», spune Marta Ușurelu. «Vorbim cu oamenii de lângă noi care schimbă lumea prin puterea exemplului.» Înregistrările emisiunilor, alături de episoade noi, sunt disponibile pe site-ul www.temerarii.ro.

Pe Instagram, comunitatea «Temerarii» poate urmări momente memorabile din fiecare episod.

Marta Ușurelu continuă să inspire prin viziunea și energia sa, transformând poveștile de viață și de business în lecții valoroase pentru publicul larg. «Fiecare întâlnire are puterea să ne inspire și să ofere speranță», concluzionează ea.