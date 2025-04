În decembrie, Monica Bîrlădeanu a fost la Viena, acolo unde a vizitat Castelul Schonbrunn pe exterior. Atât de mult i-a plăcut încât acum a revenit în Austria și a văzut și pe interior palatul deosebit. „Am văzut castelul Schonbrunn doar pe dinafară în decembrie și pentru că atunci nu l-am putut vizită, acum că m-am întors la Viena câteva zile, am vrut neapărat să văd toate cele 40 de camere, pe îndelete”, și-a început ea mărturisirea pe rețelele de socializare.

„Am ascultat fiecare explicație, m-am oprit și-am google-it ce nu mi-era clar și-așa am satisfacția că plec știind câteva lucruri mai serioase despre Habsburgi și dinamică vieții lor de la Schonbrunn. La hotel am descoperit că e un serial pe Netflix, „Împărăteasa”, centrat pe Împărăteasa Austriei, zis și Sissi, așa că mi-am propus să-mi întregesc din toate unghiurile ( inclusiv cinematic) înțelegerea asupra acestui subiect.

Din câte am văzut până acum, așteptați-va la povești despre soacre dominatoare și bagarete, țalii cu dimensiuni imposibile și urzeli de tot felul. La 7,8 pe imdb nu poți da greș”, a adăugat ea.

La Palatul Schönbrunn a filmat întreaga experiență, camerele deosebit decorate, mobilierul de lux, totul a impresionat-o pe Monica Bîrlădeanu. Și seara a avut parte de o experiență excepționala, a asistat la un spectacol în cadrul unei catedrale din Viena. S-a pozat alături de partenera ei, nimeni alta decât Emma Marinescu, soția medicului Adrian Marinescu.

Rămâne de văzut dacă acestea sunt plecate într-o escapadă a fetelor sau Valeriu Gheorghiță și Adrian Marinescu le însoțesc la Viena.

Cine e soția lui Adrian Marinescu

În 2022, medicul Adrian Marinescu a fost invitat în emisiunea „La Măruță”, de la Pro TV. Acesta nu a mers singur, ci a fost însoțit de soția lui, de Emma Marinescu. Cei doi au povestit cum a început povestea lor de iubire, acum aproape 10 ani.

„Suntem împreună din 2015. Mama a avut o problemă medicală la un moment dat, nu am fost mulțumită de medicul la care mergea și așa am ajuns la Adi. Se întâmpla în 2012. Eu am crezut atunci că nu se poate întâmpla ceva între noi, nu-mi permiteam să mă gândesc așa. A fost dragoste la prima vedere, de-abia în 2015, după trei ani, el a făcut primul pas.

Mama a mai avut nevoie de niște evaluări, un control de rutină și s-a reaprins atunci flacăra între noi. M-a sunat domnul doctor și a zis că vrea să ne întâlnim să ieșim puțin. Eu chiar l-am întrebat dacă nu a greșit numărul! Când ne-am văzut, ne-am topit amândoi. Ne-am dat un punct de întâlnire într-o parcare”, a povestit Emma Marinescu, în emisiunea „La Măruță”, de la ProTV.

Emma Marinescu are 34 de ani, este mai mică cu 17 ani decât medicul, și este de profesie arhitect, dar este pasionată de călătorii, are și un blog în acest domeniu. „Eu am lucrat mult în proiectare, acum fac arhitectură de interior. Am și un hobby, un blog de călătorie. Mama e profesoară de limba română și mă controlează la virgulă. Am văzut undeva la peste 25 de țări! În pandemie, însă, n-am mai călătorit!”, a mai spus ea în emisiunea de la Pro TV.

