Ca de obicei, Dan Negru nu ratează ocazia de a face observații interesante și educative din locurile pe care le vizitează. De această dată, prezentatorul de la Kanal D a postat un videoclip pe pagina sa de Facebook, în care a comparat marea din Ibiza cu litoralul românesc și a oferit o explicație surprinzătoare pentru diferențele vizibile între cele două.

Dan Negru, vacanță în Ibiza

Într-un mesaj video adresat urmăritorilor săi, Dan Negru a vorbit despre un factor natural esențial care contribuie la claritatea apei Mediteranei: o algă specială numită Posidonia, cunoscută și sub numele de „iarba Neptun”.

Acesta a subliniat că diferențele dintre apele din Ibiza și cele ale Mării Negre nu sunt cauzate de om, ci de natura însăși, lăsând un mesaj de optimism și apreciere pentru ceea ce are România de oferit. Declarațiile lui Dan Negru: „Toată lumea face comparații în perioada asta. Comparațiile de vară între România și Grecia, între Marea Neagră și Marea Mediterană. Dar înainte de comparație ar fi bune și niște explicații. Asta e Mediterana, cu insula Ibiza, cu plajele ei celebre.

La Mediterană au ieșire și Spania, și Grecia, și Italia. Marea limpede și clară de aici se datorează unei alge. Iarba Neptun, așa îi spune, sau Posidonia se mai numește. Iarba asta se pare că e cel mai longeviv, cel mai bătrân organism de pe pământ, e de peste 100.000 de ani, dar mai ales are rădăcini dense care fixează nisipul pe fundul mării așa că valurile sau curenții nu mai tulbură marea păstrând-o uite așa, limpede și curată.

Comparația Marea Mediterană – Marea Neagră

La noi sunt algele alea verzi formate din cauza nutrienților aduși de Dunăre. Dunărea se varsă în Marea Neagră și aduce nutrienții cu ea. Algele noastre nu au rădăcini și atunci tulbură nisipul de la malul mării. Dar asta nu ține de om, ține de natură, de ce a lăsat Dumnezeu.

Datorită algei Posidonia, uite Marea Mediterană e atât de limpede și de curată, dar să vedem și trandafirii, nu doar spinii. România are ieșire la mare, sunt 16 țări europene care nu au ieșire la mare, Austria nu are, Cehia nu are, Elveția nu are ieșire la mare, Ungaria nu are ieșire la mare.

Așa cum Ibiza se bucură de iarba asta Posidonia, așa cum plajele de aici sunt celebre și apa e limpede, așa să ne bucurăm și noi că Dunărea se varsă în mare, nutrienții formează algele care arată că apa încă e sănătoasă”.

Mesajul lui Dan Negru nu este doar informativ, ci ar putea fi o invitație la perspectivă și echilibru. În loc să criticăm în mod constant litoralul românesc și să ne comparăm în mod negativ cu alte destinații europene, prezentatorul ne îndeamnă să ne bucurăm de ceea ce avem și să înțelegem particularitățile naturale care fac ca fiecare loc să fie unic în felul său.

Prin abordarea sa, Dan Negru continuă să se remarce nu doar ca om de televiziune, ci și ca voce educativă și pozitivă în peisajul public românesc.

