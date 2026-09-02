Cătălin Vișănescu vorbit despre această schimbare și despre cum s-au așezat lucrurile în viața lor. Betty Salam și Cătălin Vișănescu au fost căsătoriți timp de 6 ani, iar acum, aceștia și-au refăcut deja viața alături de alți parteneri. Cătălin și-a găsit liniștea alături de Roxana, iar Betty trăiește acum o nouă poveste de dragoste cu Roberto Tudor. Cei doi vor avea un băiețel.

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Cătălin Vișănescu a mărturisit pentru Spynews, că Matty și-a dorit foarte mult să fie alături de el și de Roxana, iar pentru Cătălin, faptul că a reușit să îi îndeplinească dorința a însemnat enorm.

Da, planul a rămas același. Matty și-a dorit extrem de mult să rămână alături de mine și de Roxana, iar pentru mine a însemnat enorm să pot face posibil acest lucru. Am făcut tot ce a ținut de mine pentru ca el să poată fi aici, lângă noi, iar acum pot spune cu bucurie că va începe școala în Spania și va rămâne aici. Este un moment foarte important pentru mine și unul pe care mi l-am dorit foarte mult.

De asemenea, Cătălin Vișănescu a dezvăluit care este relația dintre Mathias și Roxana, iubita lui.

„Despre Roxana și Matty, sincer, nu prea am cuvinte să explic cât de frumos se înțeleg și cât de mult s-au apropiat. Mă bucur enorm să îi văd împreună, pentru că între ei s-a creat o legătură foarte frumoasă și naturală. Pentru mine contează enorm să îl văd fericit și să știu că se simte bine alături de noi”, a mai adăugat Cătălin pentru sursa citată.

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