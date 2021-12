Anamaria Ferentz trăiește de ceva vreme o poveste de iubire alături de un cetățean american. Cei doi au apărut recent împreună, în câteva imagini postate pe contul ei personal de Facebook. Sunt foarte apropiați, semn că se înțeleg de minune. De ziua ei, bărbatul i-a făcut o surpriză inedită, după cum transmite click.ro.

Vedeta a împlinit 46 de ani și se bucură de o vacanță în New York. „Am venit pentru o săptămână la New York, să îmi petrec ziua de naștere. Niciodată nu am știut ce să fac de ziua mea, întotdeauna sărbătoresc ziua tuturor și mai puțin pe a mea…(pot numără pe degete de câte ori mi-am serbat ziua sau am făcut ceva special). În schimb, anul acesta prietenul meu m-a surprins cu o vacanță la NYC, știind cât de mult îmi place orașul și că a fost prima mea casă în America.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Mă bucur de locurile mele preferate în Manhattan, show-uri pe Broadway, cumpărături, bineînțeles, dar mai ales de timpul de calitate petrecut împreună. Atmosfera de sărbători este superbă aici, cea mai frumoasă din toate locurile vizitate până acum, de aceea mă întorc cu drag ori de câte ori am ocazia, mai ales că am și prieteni dragi aici”, a mărturisit Anamaria Ferentz.

Viața personală a Anamariei Ferentz

În anul 2019, Anamaria Ferentz anunța că s-a despărțit de iubit. Artista a avut o relație cu Christopher Flores, un bărbat mai tânăr decât ea cu câțiva ani. Fostul iubit al vedetei este român, dar locuieşte în America, acolo unde lucrează pentru US Army Medical Service Corps.

Anamaria a povestit care au fost motivele pentru care au decis să pună punct relației. „Despre relaţia cu Christopher pot spune doar că a fost una dintre cele mai frumoase relaţii ale mele. Din păcate însă, din cauza meseriei pe care o are, el trebuie să fie ba 3 ani într-o ţară, ba 3 luni într-un oraş, 4 în alt oraş, 5 în altă ţară şi tot aşa – ceea ce nu se coordonează cu viaţa pe care mi-o doresc eu. Am fost prieteni mulţi ani înainte să fim împreună şi am rămas foarte buni prieteni, la fel cum am fost. A fost o poveste foarte frumoasă între noi şi am trăit momente fericite împreună”, a spus Anamaria Ferentz, potrivit okmagazine.ro.

PARTENERI - GSP.RO Bănel Nicoliță rupe tăcerea și dă primele explicații despre „fuga” în SUA: „M-a costat totul...

Playtech.ro BOMBĂ! Diana Șoșoacă a fost desființată! E HALUCINANT ce i s-a transmis

Observatornews.ro Au intrat cu BMW-urile pe pârtie, printre schiori. Imagini revoltătoare într-o staţiune din România. Ce amenzi au primit bărbaţii

HOROSCOP Horoscop 16 decembrie 2021. Taurii vor avea ocazia să rezolve anumite probleme care le-au umbrit planurile

Știrileprotv.ro Șoșoacă: Dețin informații care ar putea distruge o parte din NATO și jumătate din Uniunea Europeană

Telekomsport Trădare de proporţii pentru Anamaria Prodan! Tânărul a recunoscut absolut totul

PUBLICITATE Tips & tricks! Editorii ELLE.ro te-nvață câteva secrete ca să-ți alegi haine cool