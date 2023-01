Cristina Bălan a născut vineri, 30 decembrie, o fetiță perfect sănătoasă. „A fost neașteptat deși am avut o presimțire că va veni puțin mai devreme decât era preconizat. A venit la termen, aveam 38 de săptămâni și 3 zile.

Ea a avut 3 kilograme la naștere și 50 cm. Iar băieții, noi le-am tot explicat pe parcursul sarcinii că bebe este în burtică la mami, dar în curând va ieși, o pupă, o mângâie și, mai mult, au început să ne asiste, când o schimbăm, îmi aduc toate cele necesare și se implică. Mi se pare fascinant. Și-au intrat în rolul de frați mai mari”, a povestit Cristina Bălan în emisiunea „La Măruță”, despre venirea pe lume a fiicei sale și despre felul în care frații ei mai mari se comportă cu ea.

În prima apariție la TV după ce a născut al treilea copil, Cristina Bălan a spus că deja s-a recuperat, însă nu se odihnește suficient pe noapte. „Recuperarea mea a mers foarte ușor, fiind o naștere naturală. Așa a fost și prima oară. Lucrurile sunt într-o fază din asta în care îmi pierd și gândul, pentru că sunt nedormită de niște săptămâni. Așa este și normal, bebelușii să nu doarmă toată noaptea.

Eu alăptez la cerere și sunt foarte pasionată de treaba asta. Toată noaptea am câte două ore, cel mult, de somn legate”, a mai declarat Cristina Bălan la PRO TV, conform fanatik.ro.

Cristina Bălan și Gabriel, soțul ei, nu au planificat să devină din nou părinți, însă s-au bucurat mult când artista a rămas însărcinată. „Sunt și un om care se bazează foarte mult pe instinct. Și așa am simțit, a fost sentimentul meu că de data aceasta voi avea o sarcină cu totul diferită și unică, în sensul de un singur copil, pentru că prima oară m-am trezit cu surpriza să fie doi. Așa a și fost, a fost sarcină extraordinar de ușoară, având și o vârstă… Sunt tânără, dar nu atât de tânără.

Nu m-am așteptat să fie atât de simplu și cu toate astea am simțit ca va fi și așa am fost. Contează și planul mental, și emoțional. A fost o bucurie la unison. Parcă toată lumea se vorbise că mai așteptăm un copil. Nu știu de ce și nu știu cum. Deși nici acest copil nu a fost unul planificat în modul acela pe calendar. A fost o surpriză foarte plăcută și frumoasă și în continuare este o fetiță deosebită”, a povestit Cristina Bălan, care a fost acuzată acum ceva vreme că a adus pe lume „copii defecți”, făcând referire la gemenii ei cu sindromul Down. A fost afectată de critici, de gurile rele, dar a și învățat să nu le mai ia în seamă.

Având în vedere această situație, la sarcina recentă ea a făcut investigații genetice pentru a se asigura că fetița e bine. „O singură investigație a fost necesară. Un test genetic pe care l-am făcut în mediul privat și care a și costat destul de mult, care are o acuratețe foarte mare, este din seria teste NIPT. Este un test noninvaziv, nu am vrut să-mi risc sarcina și a fost o alegere foarte, foarte bună.

Ni s-a luat o greutate de pe umeri. Nu de alta, dar nu ne permiteam să mai avem încă un copil cu nevoi speciale, având în vedere că avem doi care necesită toată atenția și multe terapii și așa mai departe. Noi am zis că suntem responsabili de data asta. Am făcut această investigație, a venit rezultatul destul de rapid. Eram în săptămâna 14 de sarcină. Am aflat și sexul copilului, moment în care eram în delir”, a mai explicat Cristina Bălan.

Cristina Bălan are doi băieți cu sindromul Down

Recent, artista a vorbit în mediul online despre greutățile prin care a trecut de când i-a adus pe lume pe gemenii Toma și Matei, 9 ani, diagnosticați cu sindromul Down. „Am fost acuzată că am născut copii defecți și că am împovărat societatea, că oamenii nu au nevoie de așa ceva, că îmi chinui copiii. Sindrom Down! Dar cumva am avut o presimțire și am întrebat medicul în acel moment «- Bine, este vorba despre unul (n.r. – unul dintre gemeni), cum s-ar proceda? Scăpăm de unul???»”, a dezvăluit Cristina.

„Eram într-o depresie de nu mă mai mișcam. Eram și obeză, mă devalorizasem aproape total. Chiar dacă îți iubești copiii, de aceea se și vorbește de depresia postnatală. În cazul meu a fost vorba de o naștere prematură, traumatizantă nașterea, în sine, cu medicul de gardă înjurându-mă, foarte urât. Nu mai aveam poftă de viață, încredere în faptul că aș mai putea să mai cânt vreodată. Mă simțeam într-un hău adânc, pe fundul gropii, nu știam cum să mai fac să ies, să mă mobilizez”, a mai adăugat Cristina potrivit Unica.

