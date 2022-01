Dr. Wargha Enayati este fondatorul Rețelei Private Regina Maria și al Enayati Medical City, primul oraș medical din România. Este președintele Enayati Group, un consorțiu de companii din domeniul medical și de 11 ani a înființat Fundația Inovații Sociale Regina Maria. De 25 de ani este antreprenor în domeniul medical și creatorul sistemului privat de sănătate din România.

Dr. Enayati s-a născut în Germania, din părinți de origine persană, a studiat medicina în Regensburg – Bavaria, iar ulterior a venit în România unde a studiat la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, devenind medic cardiolog. Pragmatismul, inovația și spiritualitatea sunt cheia succesului lui. Prin acțiunile lui vrea să restabilească echilibrul lumii și să contribuie la progresul oamenilor prin unitate, știință și credință.

Pentru protv.ro, medicul a dezvăluit că nu întotdeauna a avut succes în afaceri. S-a implicat în mai multe domenii, însă în cel medical a reușit pe deplin. „Eu am încercat mai multe businessuri începând cu anii 90, de la imobiliare până la a face o fabrică de producție de marmură, chiar aici în apropiere. În unele am eșuat, în unele nu, dar fiecare perioadă are provocarea ei și dintotdeauna, mai ales în România postdecembristă, au fost câțiva care au știut să se descurce. Și acum există astfel de persoane, asta nu s-a schimbat. Din fericire, acum trebuie să ai și alte calități ca să ai succes în business”, a declarat el.

„Nici nu știam de unde să atrag pacienți, să vină, să plătească bani pentru o consultație”

Întrebat care a fost provocările pe care le-a întâmpinat la început afacerii lui, în anii ‘90, acesta a spus: „Eu am fost ca pe o insulă, singur-singurel. Pentru că eu nu am avut nici familia aici, nici pilele pe care trebuia să le ai și trebuia să mă deosebesc într-adevăr prin activitatea mea, pentru că îmi doream să creez business nou, inovator. Și am început mic, cu un cabinet, fiind proaspăt medic specialist în cardiologie. Nici nu știam de unde să atrag pacienți, să vină, să plătească bani pentru o consultație”.

„În 1995 era foarte ciudat să mergi la medic și după să plătești, în afară de ciubuc. Deci să plătești (n.r. – pentru o consultație) era foarte ciudat. De aceea, să creezi un business medical în care oamenii să fie obișnuiți să plătească pentru servicii medicale a fost foarte greu. Să creezi un vad, să vină pacienții care erau obișnuiți cu policlinicile de stat, să se obișnuiască după zeci de ani să înceapă să meargă la spitalele private și să plătească, să aibă încredere în spitalele private, era un lucru foarte greu.

Să accepte conceptul de rețea de sănătate, pe care să o găsească oriunde. Să folosească serviciul de abonamente, un concept nou concurent cu asigurările medicale, a fost un lucru foarte greu de implementat. Deci provocările au fost multe, pentru că era muncă de pionierat în mare parte și a durat aproape 15 ani până am impus pe piață abonamentele medicale, acum o piață de aproape două milioane de abonați”, a mai dezvăluit el pentru PRO TV.

„Imperiul Leilor” revine cu sezonul 3 la PRO TV

„Imperiul Leilor” este show-ul de televiziune care le oferă antreprenorilor o șansă unică în viață: să-și vadă afacerea finanțată de unul dintre cei mai mari oameni de business din România. În cele două sezoane difuzate deja, viața a zeci de antreprenori a fost schimbată, iar milioane români au fost inspirați să descopere lumea fascinantă a businessului.

Cei mai de succes lideri de business din România intră în „Imperiul Leilor” pentru a inspira și susține, din nou, idei și businessuri care au nevoie de finanțare. Au fler, experiență, răbdare și mulți bani de investit, însă doar în afacerea potrivită.

