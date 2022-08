La începutul acestui an, Vica Blochina s-a relaxat într-o vacanță în Thailanda. La întoarcere s-a infectat cu COVID-19, iar apoi s-a luptat cu depresia. „Am fost în Thailanda o lună și am făcut Covid-19 acolo. Mi-a fost foarte rău, după care, când am venit în țară am avut depresie.

În viața mea nu am făcut depresie, nici nu știam ce este aia. Vreau să zic că mi-a fost foarte greu să trec peste ea. A durat vreo șase luni de zile ca să îmi revin”, a spus vedeta, care s-a documentat mult pentru a se vindeca. La biserică și-a găsit liniștea.

„Eu nu cred în coaching, în psihologi, ăia care te spală pe creier. Nu. Eu sunt cel mai bun psiholog. M-am dus la Biserică pentru că am nimerit și postul. Am ținut și post negru. N-am mâncat carne deloc șase luni, nu am băut deloc alcool, șase luni, și am avut așa o viață foarte cuminte. Am făcut foarte mult sport, am alergat. Am avut nevoie”, a mai declarat fosta prezentatoare TV.

După perioada dificilă, Vica Blochina a revenit la vechile obiceiuri, iese iar la distracție cu prietenii. „Din ianuarie până în iulie am stat cuminte. Nu am mâncat carne, am ținut post, nu am băut alcool deloc. Jur!

Dar de când m-am dus la „Splash! Vedete la apă” mă distrez întruna și vă recomand și vouă. E mișto distracția, e bine. Decât să stai acasă, să suferi, mai bine de distrezi”, a mai povestit pentru ego.ro Vica, vedeta care a fost concurentă la „Splash!”, emisiunea de la Antena 1.

