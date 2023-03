Vica Blochina și Bianca Drăgușanu erau de nedespărțit în urmă cu mai mulți ani și nu lipseau din cluburile din Capitală. La un moment dat, relația lor de prietenie a fost una tensionată, pentru că fosta soție a lui Victor Slav s-a simțit trădată de prietena ei. Totul s-a întâmplat când Bianca Drăgușanu era într-o relație cu Alex Bodi, cel cu care s-a căsătorit și de care a și divorțat între timp. Când fostul iubit al vedetei era într-o altă relație, cu Daria Radionova mai exact, Vica Blochina a mers la o petrecere alături de rusoaică, iar Bianca a considerat că prietena ei a trădat-o.

Relația lor s-a răcit la momentul acela, iar acum fosta concurentă de la Survivor România 2023 a decis să vorbească despre acest subiect pe care o perioadă l-a evitat.

„Eu cu Bianca n-am avut un conflict. Niciodată. Eu pe ea o ador. O ador, efectiv. Îmi place de ea mult. Că nu mai suntem apropiate cum eram acum poate 8 ani sau 10 ani, cât a trecut, că petreceam mult timp împreună. Și chiar îmi e dor de zilele alea, dar vorbim în continuare.

Ea putea să se supere din n motive, că și ea are multe în cap ca orice altă femeie. Poate că m-a văzut la ziua cuiva și era și Alex Bodi cu prietena lui de atunci. Ea de atunci s-a supărat pe mine, într-adevăr, degeaba. I-am explicat care a fost situația. A fost ziua unei prietene comune, prietena ei de fapt, și Alex în momentul ăla se despărțise de ea sau ea de el și el a venit cu o rusoaică din Londra, Daria. Și eu după ce a venit tortul am plecat de acolo. Ea s-a supărat că a văzut postările făcute pe Instagram și… O înțeleg pentru că acolo era o dragoste nemărginit de mare între ei. Și eu dacă aș fi fost în locul ei aș fi făcut așa.

„N-aș face niște lucruri ca să stric prietenia cu Bianca”

Eu nu am avut de a face cu treaba asta deoarece eu am fost invitată, nici nu știam că o să fie și el acolo. A fost o situație de așa natură. După i-am explicat: «Măi, nebuno, ai înțeles total greșit. Puteai să mă suni, să mă întrebi». Dar după ne-am mai văzut, am vorbit. Bia așa e. Ea este un prieten dedicat și are nevoie ca și prietenii ei să fie la fel. Ea are dreptate pentru că din cauza faptului că a fost împreună cu Bodi și i-a făcut lui cunoștință cu foarte multe prietene de-ale ei, ele s-au folosit și s-au împrietenit cu el. Și când ei i-a fost greu, ele i-au întors spatele. Are perfectă dreptate. Și ea dacă a fost supărată atunci, acum nu mai are nimic. Chiar vorbim, n-am nicio treabă. Eu în primul rând n-aș face niște lucruri ca să stric prietenia cu Bianca. Pentru ce? Pentru o [email protected]%ă nu stric prietenia niciodată. Pentru nimic în lume”, a declarat Vica Blochina pentru CANCAN.

Acum cele două își vorbesc, însă nu mai sunt atât de bune prietene. Vica Blochina i-a dat dreptate Biancăi Drăgușanu atunci când aceasta s-a supărat pe ea. De asemenea, fosta amantă a lui Victor Pițurcă a declarat că fosta asistentă TV este o prietenă loială, iar ea are aceleași așteptări de la prietenii ei.

