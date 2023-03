În urmă cu ani, toată presa scria despre povestea interzisă de iubire dintre Victor Pițurcă, fost selecționer al echipei naționale de fotbal, care e căsătorit cu Maria Pițurcă, și Vica Vlochina, fostă dansatoare originară din Lituania. De-a lungul timpului, ea a fost des criticată, însă s-a împăcat cu drumul pe care l-a ales, mai ales că are un copil de care e mândră.

„Poate dacă nu aș fi avut relație cu un om însurat, poate aș fi fost altfel”

„Întotdeauna, oricine mi-ar spune să nu te uiți stânga dreapta, vezi oamenii fericiți, nefericiți, tot timpul ai repere. Eu sunt așa cum sunt acum. Poate dacă nu aș fi avut relație cu un om însurat, poate aș fi fost altfel, aș fi fost o femeie normală”, a explicat Vica Blochina.

Și a continuat: „Stau să mă gândesc, pentru mine, punctul meu final care a fost? Ce s-a întâmplat în punctul final? Copilul meu este super bine, este acolo unde mi-am dorit eu, chiar mult mai bine decât mi-am imaginat vreodată și asta înseamnă că eu sunt o mamă luptătoare și am făcut lucrurile așa cum a trebuit, cum a fost cursul vieții.

De aceea, îmi pare rău că sunt unele lucruri în viață pe care le-am făcut, dar după aceea, mă trezesc și spun că a fost bine ce am făcut. Acest drum în viață, ți-l dă Dumnezeu. Cum alegi și cum ieși din el, depinde numai de tine și de ce vrea Tatăl Ceresc”.

„Eu niciodată nu am cerut unui bărbat bani!”

Vorbind tot despre trecutul ei, Vica Blochina a recunoscut că a fost atentă să aibă lângă ea bărbați potenți financiar. „Arată-mi mie o femeie din lumea asta, care apare pe Instagram, pe la TV, care o să spună că îi plac oamenii care nu au reușit nimic în viața asta, băieții care nu au de niciunele. Arată-mi una. Niciodată nu o să zică că își dorește unul lângă ea care este un ratat.

Un bărbat care are o situație, asta înseamnă că a fost un om deștept, l-a dus capul, te poți baza pe el, ai ce învăța de la el. Eu niciodată nu am cerut unui bărbat bani, dar mereu m-am folosit de relația cu el. De obicei, un om care are bani, este înconjurat de oameni la fel de capabili ca și el, așa că am construit în ani foarte multe relații, am învățat foarte multe și îmi plac în general oamenii deștepți, care au ceva în cap. Îmi plac oamenii cu care am ce să vorbesc.

Nu neapărat trebuie să aibă foarte mulți bani, dar să fie capabili să facă ceva. Nu vorbesc despre miliarde de euro, nu totul se rezumă la bani, dar să fii capabil să produci”, a mai mărturisit Vica Blochina, la WOWnews, conform wowbiz.ro.

În același interviu a venit vorba și despre băiatul ei. De un an, Edan, care are 15 ani, s-a mutat la tatăl lui. Vorbește și cu mama lui, însă nu au o relație atât de apropiată. Uneori, Vica e furioasă că băiatul nu îi povestește toate amănunte despre viața lui, dar ea crede că așa se întâmplă la vârsta adolescenței.

„Câteodată am așa o furie pentru că nu pot să controlez relația și aș vrea să fiu acolo”

„Edan s-a mutat la tatăl lui de acum un an și el, perioada aceea mai grea de adolescent, la 15 sau 16 ani, a decis să stea acolo. El oricum este un copil introvertit și nu mă lasă pe mine să intru în povestea lui. Eu aș vrea să mă împrietenesc, să vorbesc, să îmi zică despre prieteni, despre o chestie, și nu vrea. Și eu știu că asta e perioada, pentru mine e foarte greu să gestionez. Câteodată îmi vine să-l sun sau să îi dau block, câteodată am așa o furie pentru că nu pot să controlez relația și aș vrea să fiu acolo”, a declarat Vica Blochina.

„Dar până la urmă e ca mine în tinerețe, la mine putea să zică… toată lumea a venit după mine în România să merg acasă, dar dacă eu nu voiam nu s-a întâmplat. Mă bazez că el este un copil inteligent, mă are pe mine exemplu, are pe tatăl lui exemplu care este wow și așa că mă gândesc de acum încolo eu am dat drumul vieții lui și am încercat să investesc iubire, în școli. (…) Eu nu am crescut copil pămpălău, la mine este bărbățel și normal că acum astea sunt roadele pe care le culeg”, a mai spus ea.

