Sediul AUR Cluj a fost vandalizat

Incidentul a avut loc miercuri, 6 mai, în jurul orei 12.30, la Secția 1 Poliție Cluj-Napoca. Sesizarea a fost făcută de o femeie care are calitatea de consilier al unui partid politic, care le-a spus polițiștilor că, în timpul nopții, o persoană necunoscută ar fi aruncat un obiect contondent în geamul sediului formațiunii politice.

Un echipaj de poliție s-a deplasat la fața locului, iar oamenii legii au constatat că geamul sediului fusese spart. Cazul a fost preluat apoi de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, împreună cu polițiștii Secției 1 Cluj-Napoca.

În urma verificărilor, anchetatorii au identificat persoana bănuită de atac. Este vorba despre un bărbat de 34 de ani, din municipiul Cluj-Napoca. Acesta a fost dus la sediul poliției pentru continuarea cercetărilor.

„La fața locului s-a deplasat un echipaj de poliție, care a constatat că cele sesizate se confirmă. În urma activităților investigativ-operative desfășurate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, împreună cu polițiști din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 1, persoana bănuită de comiterea faptei a fost identificată, fiind un bărbat de 34 de ani, din municipiul Cluj-Napoca”, au transmis reprezentanții IPJ Cluj, potrivit sursei citate.

Dosar penal pentru distrugere

Polițiștii au deschis dosar penal pentru distrugere. Cercetările sunt coordonate de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca.

Ancheta continuă cu sprijinul polițiștilor din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca și al specialiștilor Serviciului Criminalistic, care au intervenit la fața locului pentru verificări.

AUR Cluj condamnă atacul asupra sediului

Reprezentanții AUR Cluj susțin că sediul filialei a fost vandalizat după votarea moțiunii de cenzură care a dus la căderea Guvernului Bolojan. Organizația a condamnat incidentul și l-a descris drept un act de intimidare politică.

„Filiala AUR Cluj condamnă ferm actele de vandalism petrecute asupra sediului nostru după votarea moțiunii. Considerăm inadmisibil ca într-un stat democratic anumite persoane să înțeleagă exprimarea opiniilor politice prin distrugere, intimidare și violență”, au transmis reprezentanții organizației.

Filiala a mai transmis că spargerea geamului unui sediu politic nu poate fi considerată o formă de protest democratic.

„Spargerea geamurilor și vandalizarea unui sediu politic nu reprezintă un act de democrație, ci o manifestare care contravine valorilor unui dialog civilizat și respectului reciproc ce trebuie să existe într-o societate normală”, au mai spus reprezentanții AUR Cluj.

„Nu ne va intimida”

Reprezentanții AUR Cluj spun că incidentul nu le va opri activitatea politică. Filiala susține că va continua să își desfășoare activitatea și că are încredere că autoritățile vor stabili toate împrejurările în care a fost spart geamul sediului.

„Transmiterea unor mesaje prin astfel de practici nu va intimida filiala AUR Cluj și nici nu ne va abate de la drumul nostru. Ne vom continua activitatea cu aceeași determinare și vom lucra în continuare pentru interesele cetățenilor”, se arată în comunicatul organizației. AUR Cluj a mai transmis că susține dialogul și implicarea civică, nu vandalismul și agresivitatea.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis marți, 5 mai, printr-o moțiune de cenzură depusă de PSD și AUR, care a fost adoptată în Parlament cu 281 de voturi „pentru”.