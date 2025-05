În vârstă de 28 de ani, David Pușcaș a pornit în căutarea mamei sale naturale, ajutat de echipa emisiunii „Viața fără filtru”, de la Antena Stars. Cu Luminița Anghel, mama adoptivă, nu mai are nicio legătură, după nenumăratele scandaluri dintre ei.

La emisiunea de la Antena Stars, Vica Blochina a fost prezentă, în timp ce David Pușcaș se îndrepta spre Ploiești, acolo unde a fost abandonat de mama naturală. „Nu mă duc să caut fructe, doamnă. Caut să citesc o arhivă despre mine.

Vica Blochina l-a certat pe David Pușcaș

D-asta mă și duc să citesc arhiva mea personală, lumea știe că o voi iubi mereu pe mama orice ar fi și orice s-ar întâmpla între noi doi, asta e dreptul meu să îmi citesc arhiva, nu are altă legătură…”, a spus tânărul, care a stârnit-o pe Vica Blochina.

„Auzi, tu în loc să faci acest circ la televizor, înțelegi, și să apari așa aiurea total, mai bine ai grijă de tine și apucă-te de muncă, decât să stai și să devii vedetă așa aiurea, prin scandaluri, asta e singura chestie. Ai 28 de ani, cred că deja puteai să îți găsești un drum în viață, nu să dai vina pe mama, îți răspunde la telefon sau nu”, a zis ea.

„Doamnă, nu știu cine sunteți, nu mă regăsesc în ce spuneți”, a adăugat el.

„Eu te știu de mic, de când te-a luat Luminița, pentru că o știu bine pe Luminița. De când te-a adoptat…eu te știu de atunci, când venea ea peste tot de mână cu tine, te prezenta și erai un copil extraordinar de drăguț. Asta a făcut Luminița”, a susținut Vica Blochina.

„Asta nu înseamnă să știi pe cineva, păpușică mică”, i-a dat replica David, care nu s-a lăsat. „Păi mă cunoaște doamna, cine e doamna! Am auzit numele ei, dar nu mă cunoaște pe mine personal. N-am nevoie de oameni conspiraționiști și oameni agresivi în viața mea”.

Rămâne de văzut dacă David Pușcaș se va reuni cu mama lui naturală și dacă se va împăca și cu Luminița Anghel, cea care l-a adoptat când avea doar câțiva anișori.

David Pușcaș vrea la TV cu Luminița Anghel

La 18 ani, David Pușcaș s-a mutat din casa mamei sale și a ales să stea cu chirie, în urma scandalurilor pe care le-a avut cu aceasta. Acum, acesta a declarat că și-ar dori să facă pace cu vedeta și să participe împreună la un show TV.

„Mama nu-mi mai plătește chiria de mult timp, m-a ajutat o vreme, încerc să mă descurc singur. Recent, am făcut 250 de euro din videoclipurile postate pe TikTok, care au prins foarte bine.

Am început să mă filmez, cam din iarnă, când eram singur pe acasă. Le arătam oamenilor ce am prin frigider, prin bucătărie, le vorbeam tuturor despre trăirile și despre emoțiile mele. Dacă ești sincer, oamenii te apreciază, am observat asta. Caut însă și un loc de muncă”, a spus David Pușcaș, pentru Click!

David Pușcaș și-ar dori să revină în showbiz și să aibă o emisiune alături de mama lui, Luminița Anghel.

„Mi-ar plăcea să particip la Te cunosc de undeva, de la Antena 1, sau să joc într-un serial, într-un film, într-o telenovelă. Mi-a spus cineva că cei de la show-urile de supraviețuire ar fi căutat-o pe mama, ca să facă echipă alături de mine, să fim concurenți. Să ne certăm, să ne împăcăm, dar ea a refuzat.

Prin refuzul mamei mele, am pierdut niște proiecte TV frumoase, din care aș fi câștigat bani. Mi-ar plăcea să fac echipă cu mama la un show TV, am rupe audiențele!”, a mai menționat David Pușcaș pentru sursa citată.

