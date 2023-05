Invitată la podcastul „Tare de tot”, Vica Blochina a vorbit despre cel mai important bărbat din viața ei, fiul ei. Edan s-a mutat de mai bine de un an la tatăl lui, Victor Pițurcă, unde este îngrijit chiar de soția fostului selecționer.

Fosta balerină de origine lituaniană a fost timp de 16 ani amanta lui Victor Pițurcă și împreună au un copil pe care bărbatul l-a recunoscut cu greu. Vica Blochina și-a dorit foarte mult ca Edan să nu ducă lipsa tatălui și a renunțat la mai mult de jumătate din pensia alimentară. Victor Pițurcă plătea pentru băiatul său 1.500 de euro pe lună, deși suma obținută în instanță era de 10.000 de euro.

„Binele copilului e mai important decât binele meu. Eu mi-am dorit ca Edan să nu crească cu probleme că nu e dorit. La noi a fost vorba de orgoliu. Mi-am dorit foarte mult ca el să nu sufere și am făcut foarte multe compromisuri. Am renunțat la o mare parte din pensia alimentară și am încasat foarte puțini bani de la Pițurcă. Am renunțat la 10.000 de euro. Eu câștigasem în instanță pensie alimentară de 10.000 de euro. După ce am fost la INML și am semnat… și s-a văzut copilul cu tatăl lui să facă testul de paternitate… Înțelegerea a fost să aibă grijă de copil, copilul să fie pe numele lui, dacă eu renunț la banii ăia. I-am spus să scrie cât vrea el la pensie alimentară și să dea orice sumă de bani consideră el că trebuie să primesc pentru copil. Când am ajuns la notar suma de bani a fost 1.500 de euro”.

Recomandări SENTINȚĂ. Un judecător i-a spus lui Daniel Băluță că ocupația sa ca primar nu e „încărcarea rolului instanţelor de judecată cu cereri lipsite de temei” contra jurnaliștilor

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

„Eu prefer să aibă copilul relație bună cu tatăl decât să aibă mai mulți bani”

Acum, că Edan s-a mutat cu tatăl lui, Victor Pițurcă nu îi mai dă această sumă Vicăi. „Banii ăștia i-am primit pentru copil timp de… Acum nu primesc. Copilul stă la el. Eu prefer să aibă copilul relație bună cu tatăl decât să aibă mai mulți bani. Mi-am dorit foarte mult să cresc copilul așa cum trebuie 7 ani. Sunt foarte fericită că Edan a ales să locuiască la tatăl lui. M-am bucurat că a ales să locuiască într-un mediu unde sunt mai mulți bărbați, pentru că la mine acasă erau numai femei. Copilul e pe numele tatălui, Piți îl iubește mult pe Edan, copilul duce o viață frumoasă. Victor Pițurcă e un bărbat cu coloană vertebrală”.

„Eu sunt o mamă foarte strictă. Edan când a plecat la tatăl lui a plecat pentru că acolo are libertate”

Vica Blochina spune că nu a fost la curent cu problemele cu legea pe care le-a avut Victor Pițurcă, pentru că ea era plecată în Republica Dominicană, la Survivor România 2023. Fosta balerină recunoaște că ea este o mamă foarte strictă, iar la tatăl lui Edan are o libertate mult mai mare.

Recomandări EXCLUSIV. O româncă a ajuns în comisia nucleară a Statelor Unite. Am vizitat-o pe Raluca Scarlat în California

„Eu nu știu subiectul, pentru că eu eram plecată la Survivor România. Pe Edan îl cheamă și Petru, după numele tatălui lui Victor Pițurcă. În momentul de față e o relație dificilă, pentru că eu nu am copilul lângă mine și nu pot controla copilul așa cum îmi doresc. Eu sunt o mamă foarte strictă. Edan când a plecat la tatăl lui a plecat pentru că acolo are libertate. Programul la mine era: școală privată, meditații, fotbal și de la capăt. Când a plecat la tata era doar școală. Eu stătea cu gura și cu ochii pe el. Mi-am dorit ca Edan să fie un bărbat responsabil, cu carte”.

„M-a chinuit tatăl lui pe perioada de sarcină, pentru că încerca să facă să renunț”

La podcast, Vica Blochina mărturisește că Victor Pițurcă a încercat în repetate rânduri să o facă să renunțe la sarcină, însă ea și-a dorit copilul.

„Eu sunt un om rece și cu copilul meu am fost la fel. Mi-am dorit copil. Copilul mi l-a dat Dumnezeu. Eu am știut că o să am copil. Eu am rămas însărcinată de ziua mea și… am rămas. Nu aveam niciun gând să scap de copil. M-a chinuit tatăl lui pe perioada de sarcină, pentru că încerca să facă să renunț. Eu înțeleg, dar știam că o să duc sarcina până la capăt”.

Recomandări Guvernul României are pe site-ul său un parteneriat în care este afișat numele unei criptomonede. Este al companiei care l-a creat pe ION și care are și o criptomonedă

Când vorbește despre Edan, chipul Vicăi Blochina se luminează. Fosta balerină are numai cuvinte de laudă la adresa fiului ei, însă și-ar dori ca acesta să fie mai deschis cu ea.

„E un copil extrem de inteligent și te face din vorbe. E foarte bun de politician. El știe cum să le facă cumva. (…) Vorbim, dar nu mă ascultă. Anul trecut când voia să iasă la petreceri nu voia să spună. Este introvertit și nu vrea să îmi povestească”.

Playtech.ro Ce a pățit Liviu Dragnea la închisoare! Uluitor ce a dezvăluit acum, A PLÂNS des din cauza asta: 'Hăituit'

Viva.ro O știa toată România, dar s-a transformat total. Ce s-a întâmplat cu ea, la 56 de ani, după ce a luat-o pe calea credinței

TVMANIA.RO Kevin Costner și soția lui s-au despărțit după 18 ani de căsnicie. Cine a depus actele de divorț

Observatornews.ro „Toţi cei de la urgenţă plângem şi tremurăm”. Mărturii cutremurătoare de la masacrul din şcoala din Belgrad

Știrileprotv.ro Toate semnele arată că a început contraofensiva. Ucraina a spart frontul rușilor la Avdiivka, în premieră

FANATIK.RO Gigi Becali a dezvăluit la Fanatik SuperLiga numele omului de afaceri care vrea să cumpere FCSB: ”Ilie Dumitrescu l-a adus!” Video Exclusiv

Orangesport.ro A trecut de pragul casei lui Gigi Becali din Pipera şi doar a tras cu ochiul la un lucru ieşit din comun: "E de necrezut. Ştiţi ce are?" | EXCLUSIV

Unica.ro Imagini spectaculoase de la nunta actriței Anca Dumitra cu milionarul austriac Manfred Spendier / Foto