Un mare iubitor al plimbărilor pe străzile Bucureștiului, Doru Stănculescu a avut parte de o întâmplare cu totul neașteptată, zilele trecute. Una care ar putea stârni hohote de râs, chiar, dacă nu s-ar fi soldat cu dureri atroce și chiar cu imposibilitatea de a se deplasa în mod corespunzător. Mai exact, artistul și-a luxat genunchiul după ce a alunecat pe… un excrement de câine! Da, probabil că tuturor ni s-a întâmplat, cel puțin o dată în viață, și am tratat totul cu amuzament, la gândul superstiției potrivit căreia ne va purta noroc. Din păcate, pentru celebrul folkist a fost cu adevărat neplăcut. Chiar dacă are dificultăți de mișcare, din cauza unei proteze compresive la unul din genunchi, solistul în vârstă de 69 de ani a urcat, totuși, luni seara, pe scena festivalului său de suflet, Gala ”Om Bun” el fiind unul din artiștii pionieri ai genului folk, membru fondator al ”Cenaclului Flacăra” din 1973, alături de Adrian Păunescu. ”Ce să zic, șchioapăt din cauză că am alunecat pe un excrement de câine”, a recunoscut verde-n față spectatorilor, vizibil iritat de situație.

A ridicat sala în picioare cu melodiile sale

Cu aceeași inconfundabilă imagine ca în perioada comunistă, nelipsindu-i mustața sa distinctivă, Doru Stănculescu a avut un recital îndelung aplaudat, prezentat chiar de Dan Puric. Publicului i-au mers la suflet marile sale succese ”Ecou de romanță”, ”Fără petale” dar mai ales ”Hai, hai, haidi, hai”, melodie ce l-a îndemnat chiar și pe artist să-și ”încălzească” vocea cu o dușcă de horincă, servită direct pe scenă. Alături de Doru Stănculescu, fratele marii soliste Mihaela Mihai, în cadrul Galei Folk ”Om Bun” 2019 au mai cântat Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Ducu Bertzi, Mircea Vintilă, Emeric Imre, Radu Gheorghe, Daniel Iancu, Maria Gheorghiu și Adrian Ivanitschi.

