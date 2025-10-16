Fostul antrenor de fotbal nu mai este atât de prezent nici în sport, însă ori de câte ori este căutat, oferă reacții despre diferite evenimente care se întâmplă în țara noastră.

Recent, jurnaliștii de la Viva l-au găsit pe Victor Pițurcă la o prezentare de modă care a avut loc pe marginea lacului Snagov, acolo unde fostul sportiv a mers singur.

„Suntem prieteni de familie cu cei care ne-au invitat, dar am venit singur. Aș fi vrut măcar Alex să vină, dar ar fi trebuit să-l luăm pe Noah cu noi. Era puțin răcit, știam că se va face târziu, e vremea de școală, așa că a trebuit să vin singur, ei au rămas amândoi acasă”, a spus Victor Pițurcă pentru sursa citată.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Cei de la Viva l-au întrebat pe fostul antrenor ce îi place să facă în timpul liber, ținând cont că nu mai este o prezență atât de constantă în fața camerelor de filmat. Iar acesta a răspuns că face multe plimbări și merge la vânătoare.

Recomandări Scandal într-un complex rezidențial de lux din Capitală. Proprietarii au primit somații din partea furnizorilor de utilități: „Stau în mașini de sute de mii de euro, dar nu-și plătesc întreținerea apartamentului”

„În general fac plimbări multe, fac sport mult, nu numai plimbări. Sunt cu familia, îmi place să stau cu ei în fiecare zi. Merg și la câte o vânătoare. E sezonul de vânătoare și n-am cum să lipsesc. Am gașcă foarte frumoasă, cu prieteni vechi, cu care merg de ani de zile la vânătoare”, a afirmat Victor Pițurcă.

Întrebat dacă merge și Alex, fiul său, la vânătoare, Victor Pițurcă a precizat că acesta nu vrea să audă de așa ceva.

„Lui Alex nu-i place să vâneze, îi e milă de animale. Nici nu vrea să audă de așa ceva, nu suportă discuțiile astea. Mai jucăm câte o miuță, deci avem ce face. Mai ales că avem niște nepoți foarte îndrăgostiți de sport, așa că facem mereu mișcare. Lui Noah îi place să stea cel mai mult cu mine, așa că trebuie să-l iau și la plimbare cu mine, și prin oraș. Ne distrăm împreună”, a încheiat fostul antrenor de fotbal, care era poreclit „Satana”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE