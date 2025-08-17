Victor Slav se află în vacanță alături de fiica lui, Sofia, dar și de iubita lui, Selina. Fostul prezentator Tv a decis să plece într-o scurtă vacanță în Bulgaria, la Nisipurile de Aur

Victor Slav este un tată implicat și prezent în viața micuței Sofia, în vârstă de 8 ani. El a păstrat o relație bună cu Bianca Drăgușanu, mama copilului său, așa că ambii își împart timpul cu Sofia fără probleme. Sofia se bucură din plin de vacanță, este relaxată și pare că se înțelege de minune cu Selina, iubita tatălui săi.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Victor Slav și Bianca Drăgușanu au păstrat o relație decentă de dragul fetiței lor, care a venit pe lume în 2016.

„Noi doi avem o comunicare foarte bună, nu ne-am certat niciodată. Poate am avut discuții mai aprinse sau contradictorii, dar o iubește foarte mult și fiecare om face cât poate, cât îi permite timpul, cât îi permite bugetul, cât și permite inima.

Nu știu dacă sunt neapărat lucruri pe care i le-aș reproșa, probabil ar fi frumos și matur din partea mea să le fac în privat, nu public. O iubește foarte mult și așa cum poate el este alături de ea cu ce poate el”, declara Bianca Drăgușanu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE