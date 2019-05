Actrița Diana Sar e presată de părinți să-și mențină silueta

Diana Sar are 24 de ani și este un model apreciat, cu apariții în numeroase pictoriale de fashion. În trecut, a practicat atletismul și a cochetat cu muzica, făcând 8 ani de chitară clasică. Are toate datele necesare unei siluete impecabile, iar dacă se întâmplă să „derapeze” ușor, fie și cu numai un kilogram sau două, are cine s-o „urecheze” și s-o aducă imediat înapoi pe calea cea bună. ”La mine nu se întâmplă să mă certe mama că sunt prea slabă. La mine se întâmplă invers. Dacă pun câteva kilograme, imediat sunt cu gura pe mine. Și tata, și mama. Îmi spun direct sau să mai fac niște sport, să mai reduc din mâncare. Ei sunt pe imaginea aia de fit, de superfit, să nu fie pic de grăsime”, ne-a mărturisit Diana.

Aleargă la semimaraton, weekendul acesta

Nu pentru că ar fi luat în greutate, ci pentru că vrea să se mențină în formă și să-și amintească de anii când practica atletismul, actrița a anunțat pe pagina ei de Facebook că duminică va alerga la semimaratonul București alături de una dintre profesoarele ei de la UNATC, actrița Florentina Țilea. „Vom alerga împreună pentru a-i ajuta pe copiii din centrele de plasament să învețe lucruri noi, să își descopere talentul și să își urmeze pasiunile”, a notat ea.

