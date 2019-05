Anda Adam a pornit businessul dintr-o necesitate și a ajuns să își suplimenteze veniturile. „Eram în Ibiza, la nașul nostru, m-am enervat că nu mi-am găsit ce costume de baie voiam și am zis că atunci când mă întorc acasă, îmi fac propria linie, ca să nu mai am grija asta. Am contactat producători, am intrat în legătură cu niște fabrici de costume de baie și am început să îmi fac propriile costume, fix așa cum mi le doream eu: cu pietre, cu capse, cu tot felul de accesorii metalice”, ne-a povestit cântăreața.

Vedeta vinde piesele doar online, însă ar putea intra în afaceri cu arabii, care s-au arătat interesați de creațiile ei. Momentan, Anda spune că analizează oferta, urmând să dea un răspuns.

Magazinul ar fi într-o zonă de lux

„Eram într-o vacanță în Dubai, anul trecut, de ziua mea de naștere, și au venit foarte multe domnișoare să mă întrebe de unde este costumul de baie. Iar recent, am fost contactată de un mall care se va deschide în Dubai, să mă întrebe dacă sunt dispusă să-mi deschid un magazin cu costumele mele de baie acolo. Suntem în negocieri, pentru că trebuie să văd și ce costuri implică un magazin într-un mall din Dubai. Este o galerie foarte mare, care este chiar lângă magazinul Karl Lagerfeld, o zonă foarte scumpă și foarte drăguță, în același timp”, a declarat, pentru Libertatea, Anda Adam.

Muzica rămâne principala sursă de venit

Vedeta susține că afacerea este profitabilă, dar că nu ar putea trăi exclusiv din ea, întrucât și-a fixat anumite standarde de viață. „Nu pot să spun că este un business din care fac atât de mulți bani pe lună, încât mi-aș putea acoperi toate cheltuielile, adică să-mi permit tot ce îmi doresc eu, mai ales acum, că am și un copil. Este o chestie opțională, pe care o fac cu drag, cu plăcere, sunt fericită că am mereu costume de baie așa cum îmi doresc, sunt fericită că văd cliente care pleacă în vacanțe și ne trimit poze în costumele pe care noi le facem”, a conchis cântăreața.

Video: Sorin Cioponea

Citește și:

FOTO și VIDEO | Primele imagini cu bebelușul lui Meghan Markle și al Prințului Harry

Citește mai multe despre Anda Adam și costume de baie pe Libertatea.