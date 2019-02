VIDEO/ E greu rolul de mămică! Feli: „Sunt panicoasă. Îmi fac un milion de filme, noroc că mă liniștește iubitul meu”

Aflată la prima experiență ca mămică, artista se străduiește să facă față solicitărilor fiicei sale. „E un rol pe care încă îl învăț, pentru că sunt proaspătă mămică, Nora Luna are 3 luni. Ne ajută mamele noastre, mama mea și mama lui Cătălin, când noi suntem plecați la muncă, la studio, fiecare unde are treabă”, ne-a spus artista.

Deși beneficiază de ajutoare de încredere, de sfaturi și indicații prețioase, Feli tot are momente când își face griji inutile legate de micuța ei. „Sunt o mamă panicoasă, sunt o dramatică, îmi fac un milion de filme, dar am noroc că am un iubit care mă liniștește și mame extraordinare, care îmi arată în fiecare zi că, de fapt, e doar în capul meu și totul e în regulă”, a declarat, pentru Libertatea, Feli.

Se simte mai bine cu forme

Proaspăta mămică susține că este destul de aproape de greutatea de dinainte de naștere și că nu are nici un stres în această privință. Dimpotrivă, i se pare că o avantajează. „Sunt aproape de kilogramele pe care le-am avut când am rămas gravidă, dar mă simt mult mai bine acum în pielea mea, mai cu forme, ușor mai cu forme”, a precizat ea.

În paralel cu muzica, Feli este atrasă și de actorie. Ea a bifat recent o apariție în filmul „Oh, Ramona”. „Sunt într-un rol de polițistă. Nu a fost nevoie de foarte multe duble, pentru că nu am avut un rol atât de lung. Am reținut două-trei fraze, câte am avut, și ne-am bucurat din plin de orele în care am făcut asta. Cred că Dumnezeu, pe lângă voce și pe lângă darul acesta de a crea, mi-a dat și un pic de actorie în sânge și cred că aș putea să o dezvolt, poate și fără cursuri, din simplul fapt că îmi place să mă joc”, a adăugat ea.

