EXPERIMENT LIBERTATEA: Câte vieți pierde un biciclist în București

Fiecare groapă, denivelare, obstacol, șină de tramvai traversată sau moment de neatenție al șoferilor înseamnă un strop de viață pierdută. În schimb, plimbarea pe două roți prin parc sau pe o pistă pentru bicicliști ne scapă de stres, aduce bună-dispoziție și ne revitalizează.

Am intrat în stare, am transformat realitatea într-un joc și am dat „START GAME” în zona Eroii Revoluției.

Am pedalat 22 de kilometri, până în nordul Bucureștiului, apoi ne-am întors, pe un alt traseu, în locul de unde am pornit.

În tot acest timp, am „pierdut” din viață de mai multe ori, nivelul de stres a crescut foarte mult, dar am trecut și prin etape care ne-au revitalizat.

Însă, la final, când am epuizat toate resursele de regenerare, a trebuit să acceptăm că este „GAME OVER”.