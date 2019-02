George Piștereanu își face vara sanie și iarna car, cum se spune. Actorul de 29 de ani încearcă să învețe cât mai multe lucruri care i-ar putea fi folositoare în viitoarele filme, nu așteaptă să se ivească rolul și să aibă timp limitat pentru a deprinde noi aptitudini. Pentru rolul bodyguardului din „Vlad”, de exemplu, știa să facă tot ce i-a cerut, n-a fost nevoie de lecții suplimentare.

„Știu să trag cu arma. Am fost la poligon de multe ori, pentru că joc în filme care necesită asta. Am făcut și călărie. De obicei, ca actor e bine să te pregătești pe mai multe domenii. E bine să ai un corp armonios, să știi să faci anumite lucruri, să poți să te miști cum trebuie, pentru că la un moment dat, lucrurile se aglomerează atât de mult, încât nu mai ai timp să te duci să înveți să tragi cu arma, să arunci cu cuțitul, cum, de exemplu, am avut nevoie în filmul «Loverboy». Sunt niște lucruri care necesită timp, necesită calm și ai nevoie de ele”, crede George.

A petrecut timp cu bodyguarzii

Pentru noul rol, George s-a documentat intens și a încercat să petreacă timp în preajma celor care au această meserie, tocmai pentru a le împrumuta din gesturi.

„Am început cum fac de fiecare dată, la fiecare rol, oricât de mic ar fi, să mă pregătesc intens, adică încerc să mă duc în zonele unde se găsesc bodyguarzi, real vorbind. Am petrecut destul de multe weekenduri în cluburi, m-am împrietenit cu niște bodyguarzi și am stat pe lângă ei, am văzut cum reacționează. A fost destul de interesant. Mi-am dat seama că mie îmi place foarte mult zona asta, să «gust» din mai multe meserii. Dacă voi juca un polițist, sigur mă voi duce într-o mașină de patrulare, garantat voi face chestia asta, așa cum atunci când am jucat un pușcăriaș am fost în penitenciar, iar când am jucat un loverboy am cunoscut „pești” (n.r. – proxeneți). Îmi place foarte mult să fiu în mijlocul acțiunii”, ne-a explicat actorul.

