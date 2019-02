Dintre cele 10 femei prezente la „Ferma” – 9 concurente și prezentatoarea Mihaela Rădulescu -, doar trei nu și-au modificat aspectul fizic cu ajutorul implanturilor sau al diferitelor proceduri estetice.

Locul fruntaș

De departe, cea mai operată din competiție este Brigitte Năstase. A recunoscut chiar ea că a cam exagerat cu vizitele la cabinetul medicului estetician, însă de cele mai multe ori a avut nevoie pentru a corecta greșelile altor medici. Brigitte are 19 operații, printre care implant mamar, implant cu propria grăsime în posterior, implant de sprâncene, mărire de buze, reconstrucție musculară la nivelul feței pentru corecție, dar și implant dentar. „Eu pentru fața mea dau toți banii! Cred că am investit deja peste 30.000 de euro. Am ridicați toți mușchii din față. Am 41 de ani, dar am fața foarte întinsă, nu am nici un rid”, a recunoscut Brigitte chiar în emisiune. Lucru care l-a făcut pe un alt concurent să exclame: „Brigitte are o față mai scumpă decât mașina mea!”.

Cea mai vizibilă transformare

Cu toate că Brigitte este cea mai operată concurentă, vedeta care primește cele mai multe critici legate de aspectul ei e Mihaela Rădulescu. Diva de la Monaco nu a dezvăluit niciodată numărul exact al intervențiilor pe care le-a suferit, dar dacă e să ne luăm după articolele care au apărut de-a lungul timpului, Mihaela s-ar apropia de 10 intervenții, pentru că a repetat operațiile de la sâni și la nas. Prezentatoarea are implant mamar și rinoplastie, plus, se pare, blefaroplastie, un lifting cat-eyes pentru conturarea ochilor, o modelare de pomeți, o mărire de buze, o ridicare de sprâncene și fațete dentare în valoare de 10.000 de euro.

Ele au fost ceva mai rezervate

Nu la fel de operate, însă nici străine de intervențiile estetice sunt concurentele Geanina Ilieș, Ioana Filimon, Otilia Bilionera, Claudia Pavel și Carmen Negoiță. Fiecare în parte are cel puțin o operație estetică, la care se adaugă și intervenții noninvazive de întreținere. Carmen Negoiță și-a făcut implant mamar, Geanina Ilieș are implant mamar, mărire de buze și fațete dentare, Ioana Filimon, implant mamar și fațete dentare, Otilia Bilionera, implant mamar, ridicare de sprâncene, mărire de buze și augmentare de pomeți, iar Claudia Pavel, două rinoplastii (ultima, pentru corecție) și fațete dentare.

Doar trei sunt cum le-a lăsat natura

De cealaltă parte a baricadei au mai rămas doar trei domnișoare care nu au făcut cunoștință cu bisturiul medicului estetician sau, dacă au făcut-o, cel puțin știu să ascundă asta. Este vorba despre luptătoarea Diana Belbiță, finalista de la show-ul „Supraviețuitorul” Otniela Sandu și prima eliminată de la „Fermă”, Ame Călin.

Citește și:

Superprofit! Anca Țurcașiu a acoperit în două weekenduri gaura de 5.000 de euro făcută în buget de vacanța în Cuba