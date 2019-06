Vlad Ivanov, 49 de ani, își pregătește fiecare rol în detaliu, cu profesionalism și pasiune, demonstrând că își poate face meseria aproape în orice limbă. Pentru pelicula ”Apusul”, semnată de László Nemes (regizor premiat cu Oscarul pentru cel mai bun film străin, „Fiul lui Saul/Son of Saul”, în 2016), actorul a învățat la foc automat maghiara!

„Apusul/Sunset” a fost prezentat în premieră la Festivalul de la Veneția anul trecut, unde a câștigat premiul criticilor FIPRESCI.

Vlad Ivanov a luat lecții de limba maghiară

„Este primul meu film în limba maghiară și al doilea în regia unui regizor maghiar. Este o limbă, după cum știm cu toții, cu un grad de dificultate de învățare mare, dar grație celor doi profesori pe care i-am avut, Zita Verestoy și Levente Molnár, lucrurile au mers foarte bine. Practic, nu am învățat limba, am învățat să mă descurc în maghiară, am învățat întâi textul, pronunția, știam doar câteva cuvinte în maghiară. Mi-a luat câteva luni să învăț regulile de bază practice ale limbii maghiare și după aceea ușor, ușor să pot să și înțeleg, să pot să și intervin într-o conversație”, a declarat, pentru Libertatea, Vlad Ivanov.

A dat castingul în limba franceză

Actorul a ajuns în distribuția filmului „Apusul” în urma unei recomandări și a trecut cu brio de casting, deși l-a dat în limba lui Voltaire. De aici a început provocarea pentru cariera lui.

„Am fost chemat de László Nemes,în urma unei discuții cu colegul și prietenului lui Balint Kenyeres. Eu filmam cu Balint în Maroc și îmi spune, la un moment dat, că a vorbit cu László, care caută un actor pentru rolul principal masculin din film și că m-a recomandat. Ulterior, am avut o discuție pe skype cu Laszlo, care mi-a propus să învăț trei secvențe – două mai lungi și una mai scurtă în franceză, iar pe cea mai scurtă să o învăț și în maghiară. Neavând un coach de maghiară la vremea aceea, le-am învățat doar în franceză și când am dat castingul cu Juli Jakab, personajul principal din film, ea mi-a vorbit în maghiară și eu am vorbit în franceză, ea neștiind franceza, eu neștiind maghiara.

Pentru casting, Vlad a pregătit replicile în limba franceză

Și atunci am asistat cu toții la un miracol. Eram atât de concentrați și aveam o energie atât de puternică, încât efectiv s-a produs un miracol. Laszlo a fost foarte mulțumit și mi-a spus să învăț totuși acea secvență în maghiară. Grație Institutului Maghiar de la București, am luat legătura cu Zita Verestoy, am început această muncă și după ce i-am trimis lui Laszlo o secvență în maghiară, mi-a spus: «Vlad, mie îmi place foarte mult cum vorbești , așa că o să te rog să începi să înveți maghiara»”, ne-a povestit Vlad Ivanov.

Vorbește multe limbi străine

Pentru Vlad Ivanov, născut la Botoșani din părinți ruși lipoveni, româna este de bază. De-a lungul timpului, a învățat însă și alte limbi, întrucât paleta de roluri a fost una extrem de variată. ”Am jucat în filme în germană, în engleză, franceză, rusă, italiană, în spaniolă cu accent rusesc, în maghiară, în slovacă și, mai nou, în El silbo, limbajul fluierat din noul film al lui Corneliu Porumboiu, «La Gomera»”, ne-a spus el.

Filmările pentru „Apusul” s-au desfășurat în Budapesta

Filmările pentru ”Apusul” au avut loc în capitala Ungariei. ”Subiectul filmului este despre Budapesta anilor 1900, sfâșiată de bande criminale. O dramă de familie care se petrece în acea perioadă. A trebuit să fim foarte concentrați pe faptul că eu trebuia să vorbesc în maghiară și trebuia să fiu foarte atent ce spun. Au fost filmări destul de dificile, s-au construit două seturi în centru Budapestei, acolo am și filmat. Foarte multe repetiții”, ne-a spus Ivanov.

Video: George Capoianu

