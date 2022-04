În urmă cu 22 de ani, Virgil Ianțu intra în atenția publicului și începea o carieră în televiziune. La vremea respectivă, el făcea parte din trupa artistului de backing-vocals „The 50s”, alături de care Ștefan Bănică cânta în concerte. Nu sunt mulți cei care știu cum îl cheamă, de fapt, pe Virgil Ianțu. Prezentatorul a primit porecla „Ianțu” de la Ștefan Bănică, în anul 2000, pentru că numele său de familie era greu de pronunțat și de reținut.

„Ianțu este porecla pe care mi-a dat-o Ștefan Bănică, iar când am început să fac televiziune, în perioada premergătoare, cei de la marketing, producție, patronat, au constatat că am un nume greu de reținut și de citit. În cele din urmă, am decis de comun acord să folosim porecla ca nume de scenă și așa am devenit Virgil Ianțu”, a declarat vedeta pentru ego.ro.

Numele de familie al lui Virgil Ianțu este, de fapt, Gătăianțu. Prezentatorul TV a mărturisit că și-a înregistrat numele de scenă la OSIM. „Eu sunt Virgil Ianțu Gătăianțu (râde)! Singura diferență de atunci versus acum este că Ianțu a devenit marcă înregistrată”, a povestit acesta. Vedeta a completat că numele său se află înregistrat la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci.

Virgil Ianțu nu renunță la muzică

A început de la o vârstă fragedă cu muzica, părinții săi fiind cei care i-au descoperit acest talent. Virgil Ianțu nu renunță la muzică, chiar dacă probabil nu-l vom vedea prea curând la concerte.

„La muzică nu am cum să renunț. E parte din viața mea. Cânt și noaptea în somn. Acum niște ani, am lansat un album, „Ieri și azi”, de care sunt mândru. Am avut o perioadă frumoasă de concerte și turnee prin țară, dar au venit și vremurile mai dificile și lucrurile s-au complicat. Voi reveni”, a spus Virgil Ianțu.

