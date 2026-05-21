A furat peste 300.000 de euro, fără să fie prinsă ani la rând

Timp de mai mulți ani, nimeni nu a observat nimic. Nici colegii, nici conducerea și nici controalele interne. Într-un supermarket din Essonne, Franța, o casieră a reușit să deturneze peste 300.000 de euro exploatând discret o vulnerabilitate a sistemului informatic.

În magazinul din Corbeil-Essonnes, angajata descrisă drept discretă și serioasă a reușit să sustragă sume importante fără să atragă atenția. La acea vreme, femeia câștiga aproximativ 1.500 de euro pe lună și avea un plan foarte clar: să își construiască propria casă. Pentru a-și atinge scopul, a profitat de o eroare a sistemului informatic al caselor de marcat, pe care a descoperit-o aproape întâmplător.

Primele sume au fost deturnate discret, prin rambursări ale bonurilor clienților. Totul s-a schimbat însă după instalarea unui nou sistem de gestionare a caselor de marcat. Femeia a observat o anomalie greu de detectat în cazul unor plăți mixte, efectuate în numerar, cu cardul sau prin cec.

„Am descoperit-o din greșeală, când încercam să anulez un bon”, a explicat ea ulterior în fața instanței.

Sistemul permitea anularea anumitor bonuri și recuperarea banilor cash aferenți fără ca operațiunea să apară imediat drept suspectă în contabilitate. Datorită funcției sale de responsabilă de casă, femeia putea identifica ușor tranzacțiile vizate și intervenea direct asupra caselor de marcat. Potrivit declarațiilor sale, le cerea uneori casierelor să plece pentru scurt timp de la post pentru a efectua operațiunea.

„Puteam retrage până la 1.000 de euro pe zi”, a mărturisit angajata.

Trei ani fără să trezească suspiciuni

Controlorul de gestiune al supermarketului a declarat că, atunci când au apărut primele neconcordanțe contabile, a apelat chiar la responsabila de casă pentru a verifica problema.

„Când am observat că există o problemă, am apelat mai întâi la responsabila de casă. Am lucrat cu ea timp de 10 ani și aveam deplină încredere în ea”, a mărturisit bărbatul.

Suspiciunile au fost confirmate abia după verificarea imaginilor de pe camerele de supraveghere. Până atunci, însă, femeia reușise deja să acumuleze o sumă impresionantă. O parte din banii cash a fost găsită la domiciliul ei, inclusiv într-un seif, iar alte sume erau depuse în diverse conturi bancare.

În timpul procesului, femeia a declarat că a pus banii deoparte pentru proiectul imobiliar: „Credeam că cineva își va da seama înainte să ajung atât de departe. Aveam remușcări, dar era atât de ușor“.

Femeia a fost condamnată de tribunalul corecțional din Évry la doi ani de închisoare cu suspendare și obligația de a restitui sumele deturnate.

