Virginia Rogin a luat lecții de la o vrăjitoare profesionistă pentru rolurile pe care le-a avut: „Am învățat să deschid cartea. Aveam coșmaruri!”

De Andreea Romaniuc Archip,

Actrița s-a specializat în realizarea rolurilor de țigancă, care i-au adus și consacrarea pe micul ecran. Cea care a intuit potențialul actriței pentru un astfel de personaj a fost producătoarea Ruxandra Ion și se pare că a avut mână bună. Dar, ca să reușească să facă un rol magistral, încă de la prima încercare, Virginia Rogin a furat meserie de la o… vrăjitoare profesionistă.

„Când am făcut mama Sulfina, atunci, sigur că m-am documentat. Am mers acasă la ghicitoare, am citit mult despre asta, mă consultam tot timpul. Aveam o ghicitoare, o țigancă, nu îi dau numele, că nu se face, pe care o sunam și o întrebam: E bine așa? A fost extrem de profund rolul și m-a și marcat într-un fel, pentru că, atunci când făceam diverse vrăji, transpunerea era extrem de puternică. Îmi aduc aminte și acum: era lună plină și, de fiecare dată, venea și cânta cucuveaua. Era ceva… aveam tot felul de coșmaruri, deci e clar că atragi niște energii făcând lucrurile astea. Și, ca orice actor, probabil că și ele se transpun atât de puternic. Eu, făcând lucrul acesta să fie cât mai verosimil, probabil că atrăgeam aceste energi”, a declarat, pentru Libertatea, Virginia Rogin.

Virginia Rogin Foto: Sorin Cioponea

Actrița susține că sfaturile primite de la ghicitoare i-au fost utile la vremea respectivă: „Nu mi-au spus foarte multe, pentru că ele au secretele lor. Orice actor serios, când vrea să facă un personaj, se documentează, nu se poate altfel. Bineînțeles că a fost și propunerea producției, respectiv a doamnei Ruxandra Ion, împreună am hotărât că ar fi bine să merg, să consult, să văd cum deschid cărțile, că sunt gesturi specifice, au un anume fel de a privi, de a mânui obiectele cu care lucrează”, a adăugat ea.

Și în „Sacrificiul” interpretează tot o țigancă

După ce și-a însușit personajul Sulfina, actrița a prins o afinitate pentru astfel de roluri, care îi plac și care îi pun în valoare talentul. În plus, experiența și-a spus cuvântul. „Nu a trebuit să fac o documentare specială pentru rolul din „Sacrificiul” (Antena 1), dar mi l-am asumat cu destinul ei, cu interiorul ei. Chiar dacă e tot o țigancă, este altceva, e un alt om. Nu pot să spun că mi-a fost greu, personajul avându-l totuși în bibliografia mea sau CV-ul meu, dar este foarte ofertant și mi-e foarte drag”, ne-a spus ea despre mama Gela.