Viviana Sposub a răbufnit după ce s-a speculat că ar avea o relație cu Tuncay Ozturk, fostul soț al Andreei Marin. Fosta prezentatoare de la Kanal D neagă că ar avea o relație amoroasă cu fizioterapeutul și mărturisește că merge des la clinica lui, pentru că are dureri foarte mari la genunchi.

De asemenea, ea spune că nu a avut nicio legătură cu Saint Levant, un cunoscut cântăreț palestinian născut în Ierusalim, dar crescut în Gaza.

„Nici nu pot să-mi închipui cum niște oameni pot inventa în fiecare zi câte o nouă poveste falsă despre viața mea personală sau profesională.

De câteva luni mă confrunt cu dureri la genunchi și merg la clinica domnului Tuncay Ozturk pentru recuperare. Foarte mulți urmăritori mi-au scris că au aceeași problemă ca mine și că sunt interesați de recuperarea mea, așa că am postat diferite materiale filmate în timpul procedurilor pe care le fac la clinică. Nu m-am gândit nicio secundă că cineva ar putea transforma această situație într-un titlu de tabloid.

E strigător la cer ca orice bărbat cu care interacționez, fie Tuncay Ozturk, Saint Levant, colegi de muncă, antrenori de Fitness, prieteni, colaboratori etc., să fie catalogat ca «noul meu iubit».

Să crezi că o femeie nu poate avea cu un bărbat nicio altfel de relație decât una amoroasă este pur misoginism. Atâta timp cât o informație nu vine de la mine, 100% este falsă!”, a declarat Viviana Sposub, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Andreea Marin a fost căsătorită cu Tuncay Ozturk aproximativ trei ani de zile, însă divorțul a venit în 2016. Vedeta a afirmat într-un interviu că mariajul cu Tuncay a fost o greșeală.

„A treia căsătorie? S-o uităm! A fost o mare greșeală această a treia relație și prefer să o uit! Sunt un om cu capul pe umeri, nu mi-aș distruge viața doar din spirit de răzbunare față de cineva care pentru mine, la momentul acela, nu mai conta. Pentru că eu am decis să nu mai fiu în acea relație (cu Bănică jr, n.r.). Deci, despre ce vorbim? N-am de ce să trăiesc în trecut. Eu, când am spus punct, e punct! Simplu!”, spunea Andreea Marin.

Viviana Sposub și George Burcea, din nou împreună

Recent, Viviana Sposub anunța că nu mai formează un cuplu cu George Burcea, însă recent au fost surprinși împreună. Momentan, cei doi nu au anunțat împăcarea, însă fanii s-au grăbit să spună că prezentatoarea s-a întors în brațele actorului.

În urmă cu câteva săptămâni, după 3 ani de relație, Viviana Sposub anunța că povestea de dragoste dintre ea și George Burcea a ajuns la final. Fosta prezentatoare de la Kanal D s-a mutat singură după întoarcea din Statele Unite ale Americii, acolo unde a fost plecată timp de câteva luni cu actorul.

Vineri, 1 septembrie, Viviana Sposub și George Burcea au fost surprinși împreună. Potrivit informațiilor apărute în presă, cei doi s-ar fi împăcat și au uitat complet de toate neînțelegerile. Actorul i-a cumpărat fostei concurente de la „Bravo, ai stil!” flori și un pepene.

Amândoi erau îmbrăcați cu ținute lejere, iar activitățile lor erau unele obișnuite, semn că cei doi și-au reluat relația, iar totul merge ca înainte de despărțire. Momentan, niciunul nu a confirmat împăcarea, însă imaginile surprinse de paparazzi sunt grăitoare. (Vezi AICI imaginile)

