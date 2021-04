Vlad Gherman nu e pregătit de o nouă relație după despărțirea de Cristina Ciobănașu: "Încă traversez perioada de doliu"

Cei doi tineri actori au decis să se separe. În anul pandemiei de coronavirus și-au dat seama că sunt diferiți, că le-ar fi mai bine unul fără celălalt. Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu au rămas buni prieteni, dar nu mai sunt iubiți. Mulți îi vedeau în fața altarului, chiar și ei se gândeau la căsătorie. Doar în seriale au devenit soț și soție.

„Criss și cu mine am discutat de multe ori despre nuntă și ne făceam planuri. Zâmbeam mereu ca doi îndragostiți care urmează să facă o nebunie împreună atunci când venea vorba despre nuntă sau despre copii. Ne tot gândeam dacă vor avea ochii albaștri copiii noștri, na…Tot felul de discuții pe care le au toate cuplurile de la un anumit punct al relației.”. a declarat Vlad Gherman pentru redactia.ro.

Actorul a mai dezvăluit acum că nu este pregătit pentru o nouă relație de iubire. Multe domnișoare îi trimit mesaje pe rețelele de socializare, însă el refuză orice propunere. Încă nu și-a revenit după despărțirea de Cristina Ciobănașu, mai are nevoie de timp.

„Nu dau curs niciodată mesajelor pe care le primesc. Încă simt că traversez perioada de „doliu” și nu îmi doresc să mă leg emoțional de altcineva. Am nevoie de timp pentru mine, de spațiul meu și de experiențele formatoare despre care vorbeam puțin mai sus.”, a mai spus el pentru aceeași sursă.

Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu au anunțat despărțirea pe rețelele de socializare

Cristina Ciobănaşu şi Vlad Gherman s-au despărţit după nouă ani de relaţie. Cei doi au anunțat la începutul lunii februarie că nu mai formează un cuplu.

„Cris şi cu mine ne-am despărţit. Am decis împreună că este mai bine să o luăm pe drumuri separate, dar rămânem prieteni. O să ne avem spatele unul celuilalt. Este greu, de trei săptămâni plângem într-una, am perpelit decizia aceasta pe toate părţile şi am ajuns la concluzia că este cel mai corect lucru pe care îl putem face pentru noi ca indivizi.

Ce trebuie să înţelegeţi este că 2020 şi-a lăsat amprenta şi asupra relaţiei noastre. Am avut foarte mult timp la dispoziţie în care am stat împreună şi nu am mai lucrat foarte mult. Am avut timp să discutăm şi ne-am dat seama că suntem foarte diferiţi, că ne dorim lucruri diferite şi că ne aflăm în puncte diferite ale evoluţiei noastre.”, au transmis ei în urmă cu două luni de zile.

