Vlad Gherman a mărturisit cât de mult a suferit după despărțirea de Cristina Ciobănașu. Actorul spune că încă nu știe unde a greșit în relația cu fosta parteneră de viață. Vlad credea că totul este perfect în relația cu Cristina Ciobănașu, însă în perioada pandemiei de coronavirus, lucrurile s-au schimbat între ei.

Invitat în emisiunea moderată de Natalia Mateuț, prezentatorul de la Happy Channel a făcut dezvăluiri neașteptate. Este pentru prima oară când Vlad recunoaște că separarea l-a luat prin surprindere.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„M-a lăsat cu foarte multe semne de întrebare, pentru că nici nu am apucat să am o discuție, până în prezent nu am apucat să am o discuție cu Criss, să o întreb ce nu ți-a convenit, ce s-a întâmplat?”, a declarat Vlad Gherman, în show-ul Viața fără filtru.

„Nu vreau să o blamez, Doamne ferește, să se înțeleagă greșit. Eram amândoi tineri, adică și ea era un copil când am început să fim împreună, și eu la fel, chiar dacă aveam 18 ani.

Recomandări După ce i s-a stricat soba din bordei, un pensionar din Iași se încălzește doar cu pisici: „Problema țării e că sătulul nu crede la ăl flămând” | REPORTAJ

Nu aveam experiență, nu eram trecut prin relații și prin tot felul de experiențe care poate ne-ar fi ajutat. Ce m-a destabilizat a fost faptul că în percepția mea am făcut totul bine și cu toate astea uite că s-a terminat rău.

Atunci eu mi-am pierdut total încrederea în mine, nu mai știam dacă e bine să fiu cum sunt eu, ce trebuie să schimb, unde am greșit”, a mai spus Vlad Gherman, în emisiunea moderată de Natalia Mateuț.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News