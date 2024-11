Motivul pentru care Vlad Gherman și Oana Moșneagu au dispărut o perioadă din mediul online. „Am luat o pauză. Am trecut printr-o situație în familie”

Fanii Oanei Moșneagu și ai lui Vlad Gherman s-au îngrijorat atunci când au văzut că cei doi au lipsit în ultimele zile din mediul online.

„Referitor la mine și la Oana Moșneagu, am luat o pauză de la social media pentru că am trecut printr-o situație în familie și am decis să ne luăm puțin timp ca să ne revenim.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Noi suntem foarte bine și mai conectați ca oricând unul cu celălalt de când am luat această pauză. Vă sugerăm și vouă, din când în când, să vă luați timp pentru voi și pentru cei dragi vouă!”, a scris Vlad Gherman pe Facebook.

Oana și Vlad au făcut terapie de cuplu

În urmă cu ceva timp, Oana Moșneagu a mărturisit că ea și Vlad au făcut terapie încă de la începuturile relației. De asemenea, actrița a mai dezvăluit că dacă nu lua hotărârea să facă acest pas, cel mai probabil ea și Vlad Gherman nu mai formau un cuplu în ziua de astăzi.

Recomandări Directorul de spital care l-a surclasat pe Sorin Oprescu la anii de pușcărie. Florin Secureanu își deconta bijuteriile, limuzina și călătoriile în jurul lumii

„Cred că, dacă eu și al meu iubit nu am fi apelat la terapia de cuplu în stadiul incipient al relației noastre, nu știu dacă am fi ajuns să mai fim împreună acum și să vorbim despre căsătorie.

Noi am ales să mergem la terapie pentru că ne uitam unul la altul, știam că ne dorim să fim împreună, cu datele pe care fiecare le avea despre celălalt până în acel moment, și ne-am dat seama că suntem doi oameni la o vârstă, care cară cumva experiențele care ne-au format, într-adevăr, dar și niște traume din niște relații anterioare.

Și noi ne-am întâlnit și am băgat la înaintare în prima fază a relației mai degrabă traumele din trecut decât o părticică din sufletul nostru. Noi am venit bușiți după toate experiențele anterioare, în mod diferit, încât pur și simplu nu reușeam să ne acordăm.

Era clar că ne dorim să fim împreună. Exista o atracție între noi și o chimie între noi și o profunzime a întâlnirilor noastre care ne-a făcut să alegem varianta asta”, a declarat Oana Moșneagu, potrivit Unica.ro.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News