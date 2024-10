În vârstă de 31 de ani, Vlad Gherman e un cunoscut actor român. A devenit celebru și datorită relației cu Cristina Ciobănașu, fiica adoptivă a Ruxandrei Ion, de care s-a despărțit între timp, soție fiindu-i acum actrița Oana Moșneagu.

Vlad Gherman: „Nu mai am serial, nu mai am film, nu mai am nimic de făcut”

Dincolo de actorie, el e și influencer, pe Instagram își ține fanii la curent cu tot ce face, iar de curând s-a tuns la zero. S-a filmat făcând întreg acest proces, iar clipul l-a distribuit pe Instagram. „Atenție! Să nu vă sperie poza de la Reel! Sunt în regulă!

Mă rog… nu am toate țiglele pe casă, asta-i clar, dar consider că acest video nu mai are nevoie de nici o prezentare! Urmează implantul!”, a precizat Vlad Gherman pe Instagram, acolo unde a oferit și mai multe detalii, totul în timp ce se tundea.

„Fraților, am emoții pentru că astăzi facem un experiment, un test care poate să fie foarte, foarte stupid și greșit din multe puncte de vedere. Și asta pentru că am terminat toate proiectele. Nu mai am serial, nu mai am film, nu mai am nimic de făcut și vreau o schimbare.

Așadar, astăzi, împreună cu voi, o să mă tund singur, urmează să îmi fac încă un implant de păr. Practic, oricum sunt forțat să fiu tuns scurt. Așadar, de ce să nu imortalizam acest moment de prostie maximă, care poate, totuși, o să iasă extraordinar, deși sunt șanse foarte mici. (…)

Mamă, e prea scurt. Arăt ca un personaj… O, Doamne. Regret decizia asta. Deci, dragilor, scopul a fost că oricum urma să mă tund, m-am tuns singur, urmează implantul săptămâna viitoare. M-am convins, cred că o să mă duc să plâng”, a spus actorul în clipul publicat pe Instagram.

„Nu arăți rău, stai liniștit”, „Arăți super bine!”, „Fix ca Vlad din ,,o nouă viață” arăți. Nu e rău deloc”, i-au transmis unii dintre fani.

Vlad Gherman: „Cel mai greu moment din viața mea”

De curând, actorul Vlad Gherman a vorbit pentru unica.ro, despre cele mai frumoase și despre cele mai dureroase momente din viața lui.

„Cel mai greu moment din viața mea a fost, probabil, despărțirea de Criss. Spun asta pentru că nu am pierdut doar o relație, am pierdut o familie. Am fost pe parcursul relației cu Criss adoptat, practic, de doamna Ruxandra Ion.

Am fost primit în casa lor ca un membru al familiei. Acolo am stat aproape un deceniu și am învățat o mulțime de lucruri datorită lor. Ruptura de Criss a implicat oarecum și ruptura de ei. Practic, de pe o zi pe alta viața mea s-a schimbat total.

Am fost nevoit să stau o perioadă la sora mea până mi-am găsit un loc în chirie. Nu am avut timp să mă acomodez cu situația sau să sufăr prea mult. A trebuit să acționez și să mă repun pe picioare. De asta consider că despărțirea de Criss a atras, ca o consecință, multe alte schimbări în viața mea. Nu pot decât să fiu recunoscător pentru tot ce s-a întâmplat și înainte, dar și după despărțire. Am învățat multe lucruri pe parcursul anilor, dar acel prag peste care am trecut a fost probabil cel mai important hop peste care trebuia să trec ca să mă maturizez”, a spus Vlad.

