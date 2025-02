Într-un interviu recent, concurenta de la „Te cunosc de undeva!”, sezonul 21, a spus cine i-a fost alături după despărțirea de actor.

„Eu și Vlad ne-am dorit ca, odată cu despărțirea asta, prietenia noastră să nu dispară și să putem lucra împreună în continuare. Să putem să rămânem… sigur, acum nu pot să spun prieteni, suntem amici. Noi lucrăm în continuare împreună. Ne vedem săptămânal, dar nu pot să spun că este prietenul meu”, a declarat Cristina Ciobănașu în emisiunea „Viața fără filtru”, de la Antena Stars.

În cadrul aceluiași interviu, actrița Cristina Ciobănașu a dezvăluit că „mama adoptivă”, producătoarea Ruxandra Ion, a fost cea care a sprijinit-o la momentul dureros al despărțirii de Vlad Gherman.

„A fost alături de mine necondiționat pe tot parcursul meu. Evident că și în momentul despărțirii mi-a fost alături. Mi-a oferit sfaturi, m-a protejat. Clar că și pentru ei, ca familie, a fost un moment dificil. Noi locuiam împreună acasă la familia Ion. Evident că și pentru ei a fost un moment dificil. El făcea parte din familie. Au înțeles decizia noastră și dorința mea”, a mai spus Cristina Ciobănașu, pentru sursa citată.

Ce spunea Vlad Gherman despre despărțirea de Cristina

Invitat în emisiunea moderată de Natalia Mateuț, prezentatorul de la Happy Channel a făcut dezvăluiri neașteptate, recent. Este pentru prima oară când Vlad recunoaște că separarea l-a luat prin surprindere.

„M-a lăsat cu foarte multe semne de întrebare, pentru că nici nu am apucat să am o discuție, până în prezent nu am apucat să am o discuție cu Criss, să o întreb ce nu ți-a convenit, ce s-a întâmplat?”, a declarat Vlad Gherman, în show-ul Viața fără filtru.

