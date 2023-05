În vârstă de 30 de ani, WRS a lucrat, la începuturile carierei sale în showbiz, ca dansator la „Românii au talent” și „Vocea României”, iar apoi a fost membru în trupa de băieți Shots. A fost îndrumat de mic spre o meserie în lumea artistică, ambii părinţi fiind dansatori, iar la show-urile PRO TV a colaborat cu artiste precum Antonia, Ruby şi Andreea Bănică.

„Am văzut cum se scrie muzică. Sunt un tip norocos”

„Am intrat în showbiz că să le fur pâinea celor cu care am dansat. Am învățat foarte multe de la ele. Am învățat foarte multe lucrând pentru alți artiști la Global Records, pentru că m-am angajat la Global Records acum 7 ani.

Și, am stat acolo, mi-am luat câteva modele cum ar fi Inna, Carlas Dreams, The Motans, care sunt nume imense în lumea muzicală. Și am stat cu aceștia în studio, am văzut cum se scrie muzică. Am avut niște modele în el. Sunt un tip norocos.

Norocul meu a apărut când Alex Cotoi mi-a zis: «Băi, tu ai ceva, haide în studio și hai să lucrăm». Vorbesc de carieră solo. Trupa Shot a fost pe val când eram la «Vocea României». M-a văzut Smiley. A fost foarte tare trupa Shot, dar, pentru acel moment din viața mea, a fost fix ce trebuie”, a povestit acum mai bine de un an WRS pentru Click.

Recomandări INTERVIU. „85% dintre oameni nu simt că au o legătură cu firma sau cu ce muncesc”. O autoare celebră, despre marea criză globală a lumii: criza de singurătate

În 2022, el a fost ales să reprezinte România la Eurovision 2022. WRS s-a calificat în finală, însă nu s-a întors acasă cu marele premiu. Piesa de la concursul internațional, „Llamame”, i-a adus recunoaște mai ales în Spania, țara în care a avut multe concerte pe parcursul acestui an.

WRS: „Acceptarea mea așa cum sunt este secretul fericirii mele”

Acum, într-un interviu pentru El Pais, WRS surprinde cu declarațiile despre viața privată. Foarte rar vorbește despre viața lui dincolo de scenă, însă acum nu s-a mai abținut, a recunoscut că e într-o relație cu un băiat.

„Mi-am dat seama că acceptarea mea așa cum sunt este secretul fericirii mele. Și că am vrut să împărtășesc asta cu lumea; ideea de a iubi viața așa cum vine. Mi-am dat seama că, de când am luat această decizie, viața mea personală a crescut, iar muzica mea a crescut. Iar oamenii se conectează foarte mult cu asta”, a spus el.

Și a continuat: „În momentul de față am o relație cu un băiat, dar cine poate spune că nu voi dori să fac o partidă în trei cu o fată. Secretul unei persoane fericite este să fii deschis la orice ar putea veni. Când cineva spune că este gay, heterosexual, bisexual… respinge oportunități frumoase ale destinului”.

Recomandări SONDAJE INTERNE. Singurul scenariu în care Nicușor Dan o poate învinge pe Firea. Liberalii își fac socotelile și pentru Brașov sau Timișoara

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Pe 12 mai, WRS a avut parte de un nou succes în carieră. Cântărețul a lansat primul său album muzical, „Fiesta 23”.

Playtech.ro Scandal după ce Rareș Prisacariu a câștigat Românii au Talent: ‘Jenant, ce talent e ăsta?’

Viva.ro Durerea ascunsă a unei mari actrițe din România! Ce a dezvăluit despre fostul ei soț: 'Nu am putut ierta'

TVMANIA.RO Lovitură dură pentru Antena 1! Ce emisiune nouă face Pro TV

FANATIK.RO Este cea mai tare iluzie optică. Foarte puțini oameni vor putea să răspundă corect. E cioară sau pisică?

Știrileprotv.ro Rușii se retrag în dezordine din Bahmut, dar Kremlinul spune că fac asta de dragul ucrainenilor. „Nu suntem în război”

Observatornews.ro Partidă de amor extrem cu soţia, încheiată la Urgenţe. Un bărbat din Botoşani a ajuns direct pe masa de operaţie după o noapte nebună

Orangesport.ro Victorie pentru FCSB? Lovitură: ce înseamnă, de fapt, rejudecarea palmaresului Stelei! Ce club are cele mai mari şanse să aibă Cupa Campionilor | EXCLUSIV

Unica.ro Drama copilăriei cu o mamă alcoolică: 'Aveam 10 ani. Erau urme de arsuri de țigară pe podea și canapea!'. Vedeta face mărturii dureroase