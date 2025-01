Șterban Dionis vine din Republica Moldova și lucrează în construcții, un domeniu care îi pune viața în pericol zi de zi. La X Factor l-a adus dragostea față de muzică, căci de mic copil și-a dorit să devină un artist.

„Cu muzica mă ocup de mic copil. Am început singur să mă învăț. N-am studii, singur am învățat la chitară. Apoi, am început să cânt în stradă. E ceva ce nu se compară cu nimic. Foarte tare îmi place să se oprească lumea și să aprecieze, zâmbesc, îmi oferă și mie emoții pozitive”, a spus Șterban la Antena 1.

Concurentul a interpretat piesa „Someone You Loved” și a reușit să emoționeze cu vocea sa, în special pe Puya: „Mă gândesc că sunt oameni așa talentați ca tine, care ar merita să fie în locul meu și care se chinuie foarte mult ca să ajungă aici și eu poate că iau de-a gata lucrurile care mi se întâmplă. Nu o să mă mai plâng niciodată! Meriți să fii aici cu noi!”, a spus juratul X Factor, iar Delia a adăugat: „Mi se pare că promiți foarte multe și ești în locul din care poți învăța multe și aș vrea să te păstrăm!”.

La rândul lor, Marius Moga și Ștefan Bănică au remarcat emoția și tristețea din vocea și cântarea lui Șerban: „E un suflet încercat și arăți de parcă ai avea nevoie în viața ta să îți dea cineva o lumină, o speranță… Dar dacă un artist nu trece prin momente grele… despre ce o să cânte?”, au concluzionat cei doi jurați. Șterban Dionis a primit patru de „DA”.

