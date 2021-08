Motivul pentru care artista Xonia devenise de nerecunoscut. A fost acuzată că a exagerat cu operațiile la nivelul feței. „Am probleme de sănătate”

De asemenea, Xonia a explicat pentru Cancan.ro. și motivul pentru care a ales să părăsească țara. „Decizia de a mă muta din România a fost legată de sănătatea mea, de vindecare și de a găsi un tratament potrivit. Sănătatea mea fizică și mentală sunt acum pe primul loc.

Sunt o persoană asumată și nu învinovățesc pe nimeni pentru ce mi se întâmplă rău în viață. Îmi asum toate acțiunile și deciziile pe care le iau și nimeni nu are putere asupra mea să-mi schimbe părerile sau să mă convingă să fac lucruri pe care nu le doresc ”, a declarat artista penstru sursa citată.

„Eu în continuare am probleme de sănătate, dar țin lucrul acesta departe de ochii lumii pentru că nu doresc să împărtășesc lucrurile negative cu publicul și fanii mei. În plus, nu am nevoie de mila nimănui.

Momentan, mă simt mai bine atât fizic, cât și psihic. Sunt o persoană pozitivă și cu credință în Dumnezeu. Sunt recunoscătoare familiei mele care mi-a fost alături întotdeauna.

Au fost singurele persoane care au stiut și au înțeles prin ce trec. M-au susținut, încurajat și iubit necondiționat, a mai declarat artista.

Citeşte şi:

De ce industria din Polonia primește comenzi după achiziția de către stat a rachetelor Patriot, iar România, nu

INTERVIU. Actorul Andi Vasluianu la Anonimul: „Mințim foarte mult și fabulăm. Trăim sindromul Facebook”

Diversitate versus normalitate, dezbaterea care n-a avut loc. Cum a arătat Bucureștiul în ziua celei mai largi ”Gay Pride”

PARTENERI - GSP.RO Gigi Becali, operat de urgență! Anunț de ultimă oră despre starea patronului de la FCSB

Playtech.ro BOMBĂ! Meseria care va DISPĂREA din România, în câțiva ani. Ce au început românii să facă singuri acum

Observatornews.ro Cine este medicul mort în dubla tragedie din Vişeu de Sus. Motociclistul polonez s-a stins la spital

HOROSCOP Horoscop 15 august 2021. Taurii ar fi bine să își tempereze singuri pornirile războinice, mai ales în cuplu

Știrileprotv.ro Analiză: Ascensiunea talibanilor în Afganistan. Cum au reușit insurgenții să cucerească rând pe rând marile orașe

Telekomsport INCENDIAR! O mare vedetă, dezvăluiri despre Mădălina Ghenea: ”Nimeni n-a reuşit asta”

PUBLICITATE Fashion 2021 : Ofertele pe care TREBUIE sa le vezi înainte de vacanta!