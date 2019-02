În data de 22 ianuarie au fost anunțate nominalizările la Premiile Oscar 2019. Printre cei nominalizați la Premiile Oscar 2019 se află și mexicanca Yalitza Aparicio, grație rolului din pelicula Roma, regizată de Alfonso Cuaron.

Yalitza Aparicio concurează la categoria cea mai bună actriță în rol principal alături de Lady Gaga („A Star Is Born”), Glenn Close („The Wife”), Olivia Colman („The Favourite”) și Melissa McCarthy („Can You Ever Forgive me?”).

În filmul Roma, Yalitza Aparicio interpretază rolul unei servitoare pe nume Cleo. Personajul a fost construit după Liboria Rodriguez, bona care a avut grijă de regizorul Alfonso Cuaron în copilărie.

Nominalizarea la Premiile Oscar i-a schimbat viața Yalitzei Aparicio

Nominalizarea Yalitzei Aparicio marchează revenirea unei vedete din America Latină la categoria cea mai bună actriță în rol principal după columbianca Catalina Sandino, care a fost nominalizată în anul 2005 pentru rolul din filmul „Maria llena eres de gracia”.

În plus, nominalizarea la Premiile Oscar i-a schimbat pentru totdeauna viața Yalitzei Aparicio, pentru care cariera de actriță părea un vis de neatins, iar Oscarul de neimaginat.

„O să plâng”, au fost primele cuvinte ale Yalitzei Aparicio când a aflat că a fost nominalizată la Premiile Oscar 2019.



„Nu era ceva ce voiam sau la care visam. Din cauza nivelului tău socio-economic sau al culturii tale crezi că nu poți visa să devii actriță, să ajungi în acest mediu care pare ceva de domeniul fanteziei”, a declarat ulterior Yalitza Aparicio, pentru agenția France Presse.

„Sunt foarte mulțumită. A fost ceva surprinzător și sper că multă lume să fie fericită dat fiind că filmul Roma are numeroase nominalizări și se va vorbi mult despre ce se face în Mexic și acest lucru este foarte important… Dacă voi câștiga, am să dedic premiul Mexicului”, mai spunea ea.

Cine este Yalitza Aparicio, nominalizată la premiul Oscar 2019 la categoria „cea mai bună actriță”

Yalitza Aparicio Martinez s-a născut în data de 11 decembrie 1993 în Tlaxiaco, un orășel cu 40.000 de locuitori din Mexic. Părinții săi sunt indigeni din comunități diferite.

Înainte de a juca în pelicula Roma, regizată de Alfonso Cuaron, Yalitza Aparicio era educatoare. În momentul castingului pentru film nu avea serviciu și câștiga bani ajutându-și sora să facă jucării.

În urmă cu 3 ani, Yalitza a însoțit-o pe sora sa, Edith, la un casting care avea loc în orașul în care locuiau. Cum nu se știa despre ce este proiectul respectiv, localnicii suspectau că ar putea fi vorba de trafic de persoane.

Yalitza a dat însă probă în locul surorii ei, pentru că aceasta se simțea rău din cauza sarcinii. A obținut rolul.

Pentru a intra cât mai bine în personajul Cleo, Yalitza a trebuit să învește să vorbească în dialect mixtec, limbă pe care tatăl său refuzase să o învețe când era mică. A apelat la ajutorul lui Nancy Garcia, pe care o cunoscuse de curând.

Când a început să filmeze cu Cuaron, regizorul nu i-a dat tot scenariul deodată, ci pe măsură ce avansau filmările, pentru ca aceasta să fie cât mai naturală. Iar rolul i-a ieșit perfect, după cum o descrie regizorul.

Yalitza Aparicio a cucerit lumea după rolul din filmul Roma

După ce a apărut în pelicula Roma, filmul ei de debut, totul s-a schimbat pentru Yalitza Aparicio, în vârstă de 25 de ani. Mărturisea, în interviuri, că înainte de a deveni cunoscută la nivel mondial nu-i plăcea să facă fotografii și nici să dea interviuri.

După film, însă, nu doar că a acordat interviuri, ci a apărut în reviste de renume, precum Vogue și Vanity Fair, dar și multe altele.

Mai mult, în urma apariției din Roma, publicația New York Times a inclus-o pe lista celor mai bune performanțe actoricești din 2018, alături de vedete precum Lady Gaga, Melissa McCarthy și Rami Malek. În plus, prestația ei a fost recunoscută și apreciată de staruri de la Hollywood, precum Tom Hanks.

Salma Hayek, cea care în 2002 a devenit prima mexicancă nominalizată la premiul Oscar pentru cea mai bună actriță grație rolului din filmul Frida, a fost de părere că nominalizarea Yalitzei a fost cât se poate de meritată.

„Sunt emoționată să știu că de azi nu mai sunt singură. Felicitări, Yalitza pentru nominalizare! O meritai. Să dea Dumnezeu ca tu să câștigi de data aceasta”, comenta Salma Hayek pe rețelele de socializare.

„Nu sunt femeia anului, dar sunt extrem de fericită că oamenii se identifică cu mine și că sunt un fel de inspirație pentru ei. Lucrul acesta mă face foarte fericită. Filmul Roma a fost pentru mine o ocazie de a arăta că poți ajunge orice vrei, că nu trebuie să ne conducem după stereotipuri… Dacă visezi și lupți pentru ceea ce vrei, se va întâmpla”, mărturisea Yalitza Aparicio.

„După ce am jucat în film mi-am dat seama că actoria nu e deloc departe de ceea ce am visat dintotdeauna. Și prin filme se poate face educație”, explica actrița.

Alfonso Cuaron, regizorul peliculei Roma, afirma despre Yalitza Aparicio că poate juca orice îi trece prin cap, după ce au existat voci care au afirmat că după personajul Cleo mexicanca va rămâne „blocată” doar în astfel de roluri.





Câștigătorii premiilor Oscar 2019 vor fi anunțați pe 24 februarie, (25 februarie, ora 3.00 dimineața – ora României) la Dolby Theatre în Los Angeles.

Foto: Hepta



