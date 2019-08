Ziua, «primărește», la concerte, ”rockerește” Andrei e vice-primar la Chitila și vocal la Iedera

De Florian Gheorghe,

Căsătorit, tată a doi frumoși băieți, școlit, patriot, iubit de prietenii săi și în comunitate, mai mereu la 4 ace și… viceprimar al orașului Chitila. În linii mari, este portretul general al lui Costel Andrei. Însă dincolo de funcția sa administrativă, edilul mai este cunoscut într-un mediu mult mai mare, cel al iubitorilor rockului de calitate, dar care nu au habar cu ce se ocupă acesta când coboară de pe scenă. Îl știu doar Andrei, solistul trupei Iedera.

Două profile diferite, pe care rockerul cu “jumătate de normă”, veteran al genului alternativ în România, nu le amestecă pentru a nu-i influența imaginea, dar le iubește în egală măsură, chiar dacă pasiunea sa muzicală a luat mari pauze.

Cu mult înainte să se afle în slujba obștii, în urmă cu aprope 20 de ani, Andrei a format grupul sus-amintit, unul din primele de rock alternativ din România. Trupă a fost “nășită” de regretatul Florian Pittiș, care-o difuza mereu. Melodiile de la Iedera, care persiflau apucăturile sociale ori făceau haz de necaz (“România wow”, “Mai tare ca maneaua” ori “Am tricou cu Superman”) sunt la fel de fresh și astăzi.

Andrei alături de Iedera& Trupa Zero pe scena unui popular festival muzical bucureștean

Rock ”pozitiv” cu copiii din ansamblul ”Doruțețul”

Chiar dacă activitatea trupei a rămas doar o pasiune a lui Andrei&Co.(Gelu Bodrug și Ionuț Dragomir), rockerii nu-și lasă Iedera să piară, și bucură iubitorii genului cu fiecare ocazie, mai nou, completându-se în show cu Trupa Zero, rămași în accepțiunea socială drept “Trupa de la Măruță” (opt ani au fost rezidenți în producția PRO TV-ului). Ba chiar au scos un videoclip împreună, la melodia “Lasă-mă să cresc”, film montat chiar de Alex Piscunov de la Trupa Zero. Melodie ce semnează revenirea grupului Iedera în primul eșalon al rockului, care are un mesaj pozitiv, scoate în evidență mesajul cu privire la viitorul tinerilor care trebuie să-și clădească singuri viitorul. Melodiea înregistrată alături de copiii Ansamblului “Dorulețul” din orașul în fruntea administrația căruia se află.