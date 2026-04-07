Mi történik a regisztráció után?

Az adminisztratív szakasz befejezése után következik a választási folyamat gyakorlati része: a szavazási csomag átvétele, kitöltése és helyes, időben történő visszaküldése. Grezsa Csaba, Magyarország kolozsvári főkonzulja szerint két lehetőség van a szavazási anyagok átvételére. „Az egyik csoport azt választotta, hogy a csomagot postai úton, közvetlenül a lakcímükre kézbesítik” – magyarázta Grezsa a Kronikának.

Ha a csomagot április 5. után nem kapták meg, a választóknak azt tanácsoljuk, hogy vegyék fel a kapcsolatot a főkonzulátussal a helyzet egyeztetése és szükség esetén új szavazási csomag igénylése érdekében.

A második, kisebb csoport úgy döntött, hogy személyesen veszi át a szavazási csomagot a kolozsvári vagy csíkszeredai főkonzulátuson. Április 12-ig vehetik át választási anyagaikat és szavazhatnak a helyszínen.

A leggyakoribb hibák

A szavazási csomag helytelen kitöltése továbbra is az egyik fő tényező, amely a szavazatok érvénytelenítéséhez vezet. „A tapasztalat azt mutatja, hogy sok választópolgár, bár jóhiszeműen jár el, olyan hibákat követ el, amelyek elkerülhetők lennének” – mondta Grezsa Csaba.

A kis boríték lezárásának elmulasztása

Az egyik leggyakoribb hiba a kis boríték lezárásának elmulasztása, amelybe a kitöltött szavazólapot kell helyezni. A pecsét hiánya a szavazat érvénytelenítéséhez vezethet, mivel ez sérti a szavazás titkosságát.

Helytelenül kitöltött személyazonossági nyilatkozat

Egy másik gyakori probléma a személyazonossági nyilatkozat helytelen vagy hiányos kitöltése. Bármilyen helytelen információ – például név, születési hely vagy dátum –, vagy az aláírás hiánya a megfelelő helyen érvénytelenítheti a szavazatot. Ennek elkerülése érdekében a szakértők a magyar letelepedési engedély használatát javasolják, amennyiben van ilyen, mivel a dokumentum tartalmazza az összes szükséges adatot.

A nyilatkozat más magyar dokumentumok, például személyi igazolvány, útlevél vagy honosítási okirat alapján is kitölthető. Fontos, hogy a dokumentumokat kék tollal, az előírt szabályoknak megfelelően töltsék ki.

Amit a választóknak tudniuk kell

A regisztrációs időszak lejárta után a levélszavazás csak azokra korlátozódik, akik március 18-ig regisztráltak. A választóknak azt tanácsolják, hogy szigorúan tartsák be az utasításokat, hogy elkerüljék a szavazat érvénytelenítését. „A szavazat sorsa egyetlen lépésen is múlhat” – hangsúlyozta a kolozsvári magyar főkonzul.

Bármilyen kérdés esetén a választóknak azt javasolják, hogy vegyék fel a kapcsolatot a főkonzulátussal, amely megadja nekik a szükséges támogatást. Egy fontos választási évben az eljárások betartása elengedhetetlen ahhoz, hogy minden szavazat számítson.

Útmutató a Magyarországon élő állampolgárok számára

A Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkező, a választás napján külföldön tartózkodó magyar állampolgároknak szigorú szabályokat kell betartaniuk a szavazati joguk gyakorlásához. Két lehetőségük van: vagy regisztrálnak egy másik magyar településen szavazásra, vagy kérvényezik a felvételüket a diplomáciai képviseletek nyilvántartásába. A nyilvántartásba vétel 2026. február 5. óta lehetséges.

Hogyan lehet regisztrálni?

Az eljárás online, a hivatalos magyar kormányzati platformon, a https://www.magyarorszag.hu címen, vagy személyesen, a helyi választási irodákban vagy a diplomáciai képviseleteken is lebonyolítható. Azoknak, akik képviselőn keresztül kívánják benyújtani a kérelmet, egy szabványos, kitöltött és aláírt űrlapra van szükségük.

Szavazási menetrend a külföldi képviseleteken

A diplomáciai képviseleteken a szavazás a magyarországi szavazással azonos napon, 2026. április 12-én történik. Kivételt képez az amerikai kontinens, ahol egy nappal korábban, április 11-én van a szavazás. A szavazókörök nyitvatartási idejéről a magyar diplomáciai képviseletek hivatalos oldalain találhatók részletek.

Ajánlások külföldön élő állampolgárok számára

Minden külföldön élő magyar állampolgárt arra biztatunk, hogy folyamatosan frissítse regisztrált adatait, és további információkért forduljon hivatalos forrásokhoz.

A regisztrációhoz szükséges dokumentumok közé tartozik a magyar útlevél, a személyi igazolvány vagy a honosítási okirat.

Olyan események esetén, mint például névváltoztatás, házasságkötés vagy hozzátartozó halála, ezeket be kell jelenteni a magyar hatóságoknak a dokumentumok frissítése érdekében.

A választási eljárással és a regisztrációval kapcsolatos további információkért a polgárok felvehetik a kapcsolatot a magyar konzulátusokkal, vagy ellátogathatnak a választásokkal foglalkozó hivatalos weboldalakra.

