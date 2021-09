10 destinații europene pentru care merită să uiți de Paris, Roma sau Londra

Revista americană Travel+Leisure, o publicație de călătării și stil de viață, a realizat un astfel de top al unor orășele europene care v-ar putea cuceri.

Zell am See, Austria

Așezat între lacul turcoaz Zell și muntele Schmittenhöhe, orașul austriac Zell am See este renumit pentru activitățile sale de agrement: schi și snowboard în timpul iernii; înot, ciclism și drumeții vara. Plus plimbarea cu trenul Pinzgauer Lokalbahn de epocă prin peisaje alpine maiestuoase în orice sezon.

Aproape 10.000 de locuitori are micul orășel austriac Foto: 123rf.com

Gangi, Sicilia

Gangi este o magie de așezare, cu un castel pe deal și biserici medievale și baroce la poalele Muntelui Etna. Pentru un tur un pic macabru, coboară la mormântul subteran al Bisericii Madre Gangi, unde sunt criptele unor preoți mumificați. Comuna italiană are ceva mai mult de 6.000 de locuitori, așa că liniștea e garantată.

Un localnic din Gangi împletind coșuri de paie Foto: 123rf.com

Bled, Slovenia

Pitorescul Bled arată ca o scenă mitică visată de unul dintre frații Grimm. Cea mai importantă caracteristică a sa este o biserică din secolul al XVII-lea, cocoțată pe o insulă de pe lacul Bled (foto), la care se poate ajunge cu barca. Orașul Bled și împrejurimile sale oferă activități în aer liber pe tot parcursul anului, de la trasee montane până la canotaj pe lac.

sursa: 123rf.com

Óbidos, Portugalia

Este un orașul cu ziduri care emană o charismă ce a dăinuit de-a lungul secolelor. Oriunde te duci, benzile abrupte de piatră se învârt între case văruite și acoperite cu plăci de teracotă. Poți vizita și castelul de Óbidos, care este foarte bine conservat.

Străzile din Óbidos în pantă sunt o încântare Foto: 123rf.com

Rovinj, Croația

Clădirile pictate în culori vii, străzile întortocheate și o biserică barocă pe deal fac din vechiul port din Rovinj un punct culminant al coastei istriene a Croației. Aici poți gusta sardine, trufe locale celebre sau vin din struguri indieni istrieni.

Rovinj este considerată bijuteria Istriei Foto: 123rf.com

Pyrgi, Grecia

Pyrgi se remarcă printr-un xysta incredibil (foto): – modele geometrice alb-negru – care acoperă clădirile, arcurile, balcoanele și clopotnițele orașului. Amplasat pe superbul Chios, Pyrgi este unul dintre marii producători de mastic – utilizat pentru a face lichioruri, băuturi, alimente și gumă de mestecat- din insula Egee.

O biserică tradițională din Pyrgi, Grecia Foto: 123rf.com

Telč, Republica Cehă

Republica Cehă are multe orașe minuscule care par a fi izvorâte dintr-o poveste populară. Unul care nu trebuie ratat este Telč, un oraș intrat în patrimoniul UNESCO, aflat lângă granița Moraviei și a Boemiei. Centrul istoric rafinat al orașului, ancorat de un castel renascentist, pare a fi creația fantezistă a unui scenograf de la Hollywood.

Telč are o populație de circa 5.000 de locuitori foto: Pixabay

Saint-Jean-de-Luz, Franța

Saint-Jean-de-Luz își păstrează atmosfera de sat pescăresc din Țara Bascilor, cu clădiri acoperite de lemn în cartierul vechi, bărci care se învârt în port și nisipul auriu care încadrează plimbările de pe plajă. Orașul se umple de turiști mai ales vara, deși surferii se adună aici în orice perioadă a anului.

Saint-Jean-de-Luz este o comună în departamentul Pyrénées-Atlantiques din sud-vestul Franței. Foto: 123rf.com

Otepää, Estonia

Înconjurat de păduri, lacuri, dealuri și văi, acest mic oraș este renumit pentru frumusețea sa naturală pitorească. Otepää a fost mult timp o destinație pentru cei care doreau să facă drumeții, să înoate și să campeze vara. Iarna, orașul primește schiori, snowboarderi și alți entuziaști ai sporturilor în zăpadă. Dacă ajungi aici, merită o călătorie de 15 minute cu mașina până la Sangaste, un conac Gothic Revival din cărămidă roșie, modelat după Castelul Windsor.

Biserica medievală din oraș Foto: 123rf.com

Sozopol, Bulgaria

Acest oraș antic este un labirint de străzi pietruite și case roșii, cu vedere la marea turcoaz. În Sozopol se găsesc plaje cu nisip fin, un port pitoresc, căptușit cu bărci, dar și numeroase preparate din bucătăria balcanică și mediteraneeană. În plus, Festivalul de Arte Apollonia de la sfârșitul verii este o vitrină pentru artiști bulgari și mondiali.

350 km este distanța între București și Sozopol, cinci ore de mers cu mașina Foto: 123rf.com

O listă completă a micilor localități fermecătoare din Europa așa cum a fost realizată de revista americană – aici.

