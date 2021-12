10 locuri de poveste unde să petreceți noaptea de Anul Nou 2022. Recomandările specialiștilor în turism

Au mai rămas câteva zile până la trecerea în 2022. Chiar dacă răspândirea variantei „Omicron” devine majoritară în cam toate țările europene și dă frisoane lumii întregi, Revelionul reprezintă unul dintre momentele cele mai importante din an, iar o aventură de neuitat pare cel mai potrivit mod de a intra în noul an.

Specialiștii în domeniul celor mai tari locuri unde trebuie petrecută trecerea în noul an recomandă zece destinații de poveste, toate aflate în Europa. „Petreceți în cele mai frumoase piețe din Europa, dansați și cântați în ritmul evenimentelor și concertelor organizate de Anul Nou”, spun cei de la European Best Destinations.

Iar pentru noaptea de Revelion aceștia au ales mai multe destinații de vacanță, iar Libertatea vă prezintă zece dintre preferințele specialiștilor în domeniu.

Țineți cont însă că în multe dintre aceste țări veți avea nevoie de certificatul verde pentru a intra și probabil de un test COVID, PCR sau antigen. În plus, luați în calcul bugetul. O alegere de ultim-minut s-ar putea să vă coste serios atunci când vine vorba de prețul biletelor de avion sau al cazării, asta dacă nu prindeți o ofertă.

1. Insulele Madeira (Portugalia)

„Experimentați un An Nou rafinat, natural, elegant, tropical pe cele mai frumoase și mai însorite insule ale Europei. Madeira este destinația preferată pentru un An Nou în Europa de 5 ani. La fel ca Marbella, Biarritz, Cannes, Madeira este una dintre vedetele galactice ale turismului de lux din Europa. În ultimii ani a atras și călătorii care caută sport în aer liber, drumeții în natură, observarea păsărilor, în căutarea celor mai frumoase cascade, a celor mai bune locuri instagramabile și a plajelor cu nisip auriu lungi de kilometri”. Dacă vreți să mergeți în Portugalia, trebuie să știți în ce condiții puteți intra în țară.

Madeira este destinația preferată pentru petrecerea Anului Nou. Foto: 123rf

2. Marbella (Spania)

„Pentru un An Nou sclipitor, festiv și însorit, Marbella este cea mai bună alegere. Are una dintre cele mai mari variate restaurante cu stele Michelin, hoteluri de 5 stele, un Port ultra trendy și o plajă premiată drept cea mai frumoasă plajă din Spania. Atât de multe motive bune pentru a sărbători Anul Nou în Marbella. Vedetele de film, dar și familiile aristocrate și regale au făcut din Marbella pied-à-terre-ul lor pentru vacanțe care îmbină relaxarea, soarele, sportul în aer liber, cumpărăturile, petrecerile și plaja”. Iată care sunt condițiile de intrare în Spania.

Turnul din Puerto Banus la Dusk din Marbella, Andaluzia, Spania. Foto: 123rf

3. Dubrovnik (Croația)

„Pentru un An Nou festiv și însorit, Dubrovnik este o alegere excelentă. Vedete precum Bill și Hillary Clinton vin să petreacă Anul Nou în acest oraș medieval adorat și de fanii Games of Thrones. În oraș sunt organizate multe concerte și majoritatea restaurantelor din centrul vechi al orașului sunt deschise și oferă mese de Revelion cu dans organizate tot de cele mai bune hoteluri din Dubrovnik. Întrucât Piața de Crăciun din Dubrovnik este deschisă până pe 6 ianuarie, puteți să vă plimbați pe culoarele pieței de Crăciun, să beți o băutură pe terasă la soare sau să vă răsfățați cu unul dintre numeroasele tururi și activități din Dubrovnik”. Care sunt condițiile de intrare în Croația, puteți citi aici.

Stradă din Dubrovnik. Foto: 123rf

4. Lisabona (Portugalia)

„Două motive bune pentru a merge la Lisabona pentru a sărbători Anul Nou: soarele și căldura poporului portughez. Lisabona este una dintre cele mai frumoase capitale din Europa. Cu podul său emblematic (la fel ca în San Francisco) arată precum capitala Californiei în Europa. După o seară de neuitat în barurile din Bairro Alto, în barurile din Cais do Sodré sau în cluburile de noapte ale capitalei portugheze, poți lua brunch la hotelul de 4 sau 5 stele sau în apartamentul tău turistic din inima cartierului istoric unde vei rămâne să-ți refaci puterile”. Aflați cum puteți călători în Portugalia aici.

Pomul de Crăciun în Piața Comerțului la Twilight din Lisabona, Portugalia. Foto: 123rf

5. Tbilisi (Georgia)

„Sărbătorește Anul Nou la Tbilisi, una dintre cele mai trendy capitale din Europa și cu siguranță una dintre cele mai cosmopolite. Tbilisi vă va surprinde cu oferta sa turistică și culturală unică, clădirile sale cu arhitectură incredibilă care uneori pare să iasă dintr-o poveste de o mie și una de nopți. Destinație preferată pentru gurmanzi, iubitori de vin, instagrameri, Tbilisi îi atrage și pe cei care vor să gândească în afara cutiei și să descopere unul dintre cele mai multiculturale orașe din Europa”. Mai multe despre condițiile de călătorie în Georgia, aici.

Piața principală din Tbilisi. Foto: 123rf

6. Praga (Cehia)

„Unul dintre cele mai romantice orașe din Europa vă așteaptă pentru un An Nou. Fie că ești un fan al petrecerilor elegante, cu balul, rochia de gală sau un fan al Pub Crawling, Praga de Revelion are câte ceva pentru toată lumea. Capitala Cehă este probabil una dintre cele mai ieftine capitale pentru un an nou din Europa, iar Republica Cehă este cunoscută pentru berile sale destul de ieftine, inclusiv Pilsner, una dintre cele mai cunoscute mărci de bere din lume. Dar tradiția spune că șampania este băutura pe care trebuie să o bei la miezul nopții”. Care sunt condițiile de intrare în Cehia, aici.

Vedere la Castel. Foto: 123rf

7. Moscova (Rusia)

„Capitala Rusiei este citată de câțiva ani drept destinație obligatorie pentru Revelion. Moscova oferă câte ceva pentru fiecare dintre noi. Fie că sunteți în căutarea unui An Nou clasic, elegant și rafinat, fie a unui An Nou underground, electro… Fie că preferați barurile la modă ale capitalei sau restaurantele familiale și prietenoase, cluburile de noapte sută la sută rusești sau unice în lume. Moscova este destinația de Anul Nou care se potrivește tuturor”. Cum puteți intra în Rusia în pandemie, aflați aici.

Moscova, luminată de Sărbători. Foto: 123rf

8. Ibiza (Spania)

„Pentru un An Nou festiv, Ibiza este cea mai bună alegere. Cunoscută pentru serile sale care reunesc cei mai buni DJ, cei mai buni dansatori, cele mai mari spectacole din Europa, Ibiza înseamnă și lenevire, plaje, sporturi în aer liber, activități nautice, restaurante pe litoral… Amestecul perfect între fiesta și lenevie. Sărbătorește Anul Nou la Paccha, la Amnesia, sau în conceptual Ushuaia Beach Hotel un hotel-Club de noapte care oferă petreceri non-stop, din balconul camerei tale”. Atenție la condițiile de intrare în Spania!

Ibiza este mereu locul ideal pentru petreceri. Foto: 123rf

9. Sao Miguel (Azore)

„Îți petreci cea mai mare parte a timpului în metrou, autobuze, spații deschise, birouri închise, săli de ședințe, centre comerciale și vrei spații largi deschise și natură? Sărbătorește Revelionul în Azore. În fiecare an se trage un foc de artificii din Ponta Delgada, capitala Azore pe insula principală Sao Miguel, se organizează multe festivități precum concerte publice și puteți prelungi petrecerea în barurile și restaurantele din Ponta Delgada”. Aflați cum puteți călători în Azore aici.

Peisaj de vis din Azore

10. Edinburgh (Scoția)

„Edinburgh este o destinație obligatorie pentru sezonul sărbătorilor. Piața sa de Crăciun este clasată printre cele mai bune piețe de Crăciun din Regatul Unit, iar Revelionul din Edinburgh este cu adevărat una dintre cele mai bune din Europa. Anul Nou este sărbătorit între 31 decembrie și 3 ianuarie cu petreceri gigantice, concerte în aer liber care reunesc artiști locali și internaționali precum Basement Jacks. Un foc de artificii XXL are loc la miezul nopții, urmat de festivități până la primele ore pe străzile și parcurile din Edinburgh”. Mai multe despre condițiile de călătorie în Scoția, puteți afla aici.

Edinburgh. Foto: 123rf

